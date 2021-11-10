Life
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
Термінове засідання РНБО Термінове засідання РНБО ⚠ Кат Палич 🚫 Жорсткий карантин 🔥 Шева - тренер в Італії!

Поради стиліста

Новий стиль Тіни

Меми про карантин

Шоу "Маска"-2

Тести

Ціна - космос!
СЬОГОДНІ Life Статті про стиль

Ім'я йому – трикотаж: де купити наймодніші речі сезону

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні
10 листопада, 15:15
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Вибрали для вас 5 трендових речей сезону осінь-зима 2022, які можна купити в українських дизайнерів. Розповідаємо, що і де купувати
Найтрендовіші трикотажні речі сезону осінь-зима 2021
Найтрендовіші трикотажні речі сезону осінь-зима 2021 / Фото: instagram.com/nit.ka_ua/

Дизайнери проголосили 2021-й – роком незвичайного трикотажу. В'язані сукні та топи-бра, жилети, і трикотажні костюми – ось головні мікро- тренди сезону осінь-зима 2021.

Багато модниць подякують креативним директорам брендів за тенденцію, яка обдарує комфортом і теплом.

Реклама

З тим же постає питання – де купити якісні речі. Мас-маркет переповнений трендовим одягом, але щодо якості завжди є сумніви.

Вибрали для вас кілька варіантів від українських брендів.

Сукня з розрізами

Реклама

Кардиган

Реклама

Оверсайз светр

Костюми

Жилет

Купити речі можна як у дизайнерів у шоу-румі, так і замовивши їх у соцмережах. Любителькам офлайн шопінгу рекомендуємо вирушати на найзнаменитіший київський маркет "Всі.Свої". Цими вихідними організатори проведуть "Трикотажний маркет", де зберуть 120 брендів одягу.

Звичайно, крім оверсайз светрів, кардиганів та жилеток, на маркеті можна буде купити і взуття, верхній одяг та аксесуари.

Читайте також:

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
IQOS VEEV в Україні
Новий гаджет вже у продажу
Тестуємо міні-вейп
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Just do it
Корисна порада на сьогодні
Як не провалити Tinder-побачення
Чоловіча думка
Be Healthy
Скільки потрібно випити води?
Розрахувати
Кількість рідини:
Лайфхак тижня
Як дістатись на роботу без стресу
Хакнути
And Just Like That
Сара Дж Паркер для Vogue напередодні грудневої прем'єри
Розкішні фотки у стилі Керрі
Здорово
Дізнатися індекс маси свого тіла СЬОГОДНІ
Розрахувати
Ваш ІМТ
Be like Carrie Bradshow
Хочеш орендувати відому квартиру героїні
Скільки коштує житло у стилі Керрі
Особистий досвід
Що потрібно знати перед тим, як стояти на цвяхах
Чесний відгук
Осіннє чтиво
Обираємо книгу під настрій
Буду читати
Найдорожчий спецтопік
Дорожче просто не знайдеш
Наскільки за рік подорожчало багате життя?
Йдемо у найдорожчий супермаркет Києва
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
8 - 14 листопада
Читати гороскоп
Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Порівняй: платіжки в Україні та Європі
Life
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти