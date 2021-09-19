IKEA і Swedish House Mafia анонсували колаборацію

Компанія IKEA об'єднує зусилля з відомою групою електронної музики Swedish House Mafia для розробки меблів, які стануть в нагоді всім, хто займається музикою вдома.
Колекція буде присвячена недорогим домашнім меблям для створення, відтворення і прослуховування музики, пише Compaign.
Як музиканти і продюсери, ми розуміємо важливість створення домашньої студії, а також потреби і проблеми багатьох початківців вдома художників і креативників, – кажуть музиканти Swedish House Mafia Стів Анджело, Себастьян Інгроссо і Axwell.
IKEA також працюють над спільною колекцією Kåseberga разом зі Світовою лігою серфінгу. Лінійка буде натхненна активним і усвідомленим способом життя серферів, природою і океаном.
Колекція буде складатися з практичних товарів, які стануть в нагоді не тільки вдома, а й на пляжі – це вироби зі скла, дерев'яний балансборд і пляжна сумка.
В IKEA підкреслюють, що всі предмети створені з використанням відновлюваних природних ресурсів і перероблених матеріалів. Колекція буде доступна навесні 2022 року.
Нагадаємо, що 1 лютого в Києві відкрили перший магазин IKEA. У планах шведської компанії – відкриття ще декількох магазинів в Україні.
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