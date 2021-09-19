IKEA і Swedish House Mafia анонсували колаборацію

IKEA спільно з групою Swedish House Mafia розроблять меблі, які дозволять створити ідеальну домашню студію. Нова колекція вийде у вересні 2022 року

IKEA працюють над колаборацією з електронниками Swedish House Mafia / Фото: Колаж: Сьогодні

Компанія IKEA об'єднує зусилля з відомою групою електронної музики Swedish House Mafia для розробки меблів, які стануть в нагоді всім, хто займається музикою вдома.

Колекція буде присвячена недорогим домашнім меблям для створення, відтворення і прослуховування музики, пише Compaign.

Як музиканти і продюсери, ми розуміємо важливість створення домашньої студії, а також потреби і проблеми багатьох початківців вдома художників і креативників, – кажуть музиканти Swedish House Mafia Стів Анджело, Себастьян Інгроссо і Axwell.

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IKEA також працюють над спільною колекцією Kåseberga разом зі Світовою лігою серфінгу. Лінійка буде натхненна активним і усвідомленим способом життя серферів, природою і океаном.

Колекція буде складатися з практичних товарів, які стануть в нагоді не тільки вдома, а й на пляжі – це вироби зі скла, дерев'яний балансборд і пляжна сумка.

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Балансборд з колекції Kåseberga / Фото: IKEA

В IKEA підкреслюють, що всі предмети створені з використанням відновлюваних природних ресурсів і перероблених матеріалів. Колекція буде доступна навесні 2022 року.

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Нагадаємо, що 1 лютого в Києві відкрили перший магазин IKEA. У планах шведської компанії – відкриття ще декількох магазинів в Україні.

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