Life
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
Emmy Awards-2021 Emmy Awards-2021 💥 Загострення на Донбасі ⛔ Осінній локдаун через штам "Дельта" 💰 Легалізація криптовалют в Україні

Стрітстайл в Нью-Йорку

Модні сумки осені 2021

Корисні сніданки

Стиль Кейт Міддлтон

Тести

Найдорожче
СЬОГОДНІ Life Статті про стиль

IKEA і Swedish House Mafia анонсували колаборацію

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
19 вересня, 17:07
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
IKEA спільно з групою Swedish House Mafia розроблять меблі, які дозволять створити ідеальну домашню студію. Нова колекція вийде у вересні 2022 року
IKEA працюють над колаборацією з електронниками Swedish House Mafia
IKEA працюють над колаборацією з електронниками Swedish House Mafia / Фото: Колаж: Сьогодні

Компанія IKEA об'єднує зусилля з відомою групою електронної музики Swedish House Mafia для розробки меблів, які стануть в нагоді всім, хто займається музикою вдома.

Колекція буде присвячена недорогим домашнім меблям для створення, відтворення і прослуховування музики, пише Compaign.

Як музиканти і продюсери, ми розуміємо важливість створення домашньої студії, а також потреби і проблеми багатьох початківців вдома художників і креативників, – кажуть музиканти Swedish House Mafia Стів Анджело, Себастьян Інгроссо і Axwell.

Реклама

IKEA також працюють над спільною колекцією Kåseberga разом зі Світовою лігою серфінгу. Лінійка буде натхненна активним і усвідомленим способом життя серферів, природою і океаном.

Колекція буде складатися з практичних товарів, які стануть в нагоді не тільки вдома, а й на пляжі – це вироби зі скла, дерев'яний балансборд і пляжна сумка.

Реклама

Балансборд з колекції Kåseberga / Фото: IKEA

В IKEA підкреслюють, що всі предмети створені з використанням відновлюваних природних ресурсів і перероблених матеріалів. Колекція буде доступна навесні 2022 року.

Реклама

Нагадаємо, що 1 лютого в Києві відкрили перший магазин IKEA. У планах шведської компанії – відкриття ще декількох магазинів в Україні.

Ще новини на тему:

Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Рекомендації

Вcі новини Life
Показати ще
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Найближчі події

Emmy Awards

19 вересня

Тиждень моди у Парижі

27 вересня - 5 жовтня

Міс Україна

21 жовтня
MUST HAVE
Beauty-покупки вересня
Придбати
Just do it
Корисна порада на Сьогодні
Вибрати професійного косметолога
Як це краще зробити?
Лайфхак дня
Як підготуватися до подорожі на авто
Хакнути
Собаки у стильних кампейнах - Jacquemus Fall 2021. Як вам?
Осінь у великому місті
Головні івенти вересня
Спланувати дозвілля
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
13 - 19 вересня
Читати гороскоп
Найдорожчий спецтопік
Дорожче просто не знайдеш
Ніч в готелі на Мальдівах за мільйон гривень
За що такі гроші?
Особистий досвід
Як ми потрапили у місце, де знімали сцени з "Гаррі Поттера"
Дізнатися
Гороскоп
Твій гороскоп на вересень

Овен

Телець

Близнюки

Рак

Лев

Діва

Терези

Скорпіон

Стрілець

Козеріг

Водолій

Риби
Чек-лист вересня
10 речей, які треба встигнути зробити
Хочу дізнатися!
Life
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти