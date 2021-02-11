Що українці найчастіше купують на 14 лютого – список подарунків

Дізнайтеся, які подарунки цього року лідирують

День святого Валентина – свято для всіх закоханих, яке відзначають у багатьох країнах і Україна не виняток. Ми підготували 14 оригінальних ідей, як провести День закоханих.. А також дызналися, які подарунки для своїх коханих вибирають українці в цьому році на День святого Валентина.

За даними найбільшого маркетплейса країни Prom.ua в ТОПі впевнено тримаються подарунки для двох.



Українці купують інтимні іграшки – вібромасажери і підсилювачі відчуттів. За перший тиждень лютого 2021 кількість замовлень на інтимні товари зросла на 63% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. В середньому, на це витрачають 1030 гривень , що на третину більше, ніж в 2020.



Також, купують романтичні настільні ігри – "Правда або справа", "Сексополія" і "Чекова книжка бажань". Середній чек – 468 гривень.

Що отримають в подарунок жінки?

Серед жіночих подарунків лідирують парфумерія, сукні та піжами, сумки і клатчі, прилади для укладання волосся, а також романтичні м'які іграшки, чашки.



Так, на парфумерію витрачають 420 гривень. Вибирають репліки відомих брендів: Versace і Lanvin, а також духи на розлив.



Плаття вибирають теплі або з екошкіри, а ось серед піжам користуються попитом шовкові і оксамитові. На сукні витрачають 546 гривень , а на піжами – 577 гривень .

Фото: Pinterest

З гаджетів для краси беруть плойки, праски а також фени-щітки для укладання каре. Середній чек – 697 гривень.



Також, купують аксесуари. Користуються популярністю набори 3 в 1: гаманець, клатч, сумка, вартістю 644 гривні.



Серед святкових подарунків – ведмедики з троянд, романтичні 3D світильники, шоколадні набори, набори чашок у вигляді сердець. На іграшки витрачають 455 гривень, на шоколадні подарункові набори – 440 гривень , На чашки – 284 гривень , а світильники купують за 320 гривень .

Що чекати в подарунок чоловікам?

Для чоловіків на подарунок вибирають дрібні гаджети, парфумерію, рюкзаки та портмоне.



Так, з техніки купують фітнес-годинник і браслети бренду Xiaomi, а також тримери для волосся. На смарт пристрої витрачають 513 гривень , А на тримери – 579 гривень .



Також, замовляють чоловічу парфумерію, середній чек – 400 гривень.

Фото: Pinterest

З аксесуарів популярні рюкзаки Nike, а також міські рюкзаки з кодовими замками. Їх купують за 557 гривень . Також, дарують портмоне: шкіряні і чорного кольору. Середній чек покупки – 427 гривень.



Однак, є ті, хто вибирає незвичайні подарунки. З таких – підписка Xbox на 14 днів, рулетка з чарками і міні-бар у вигляді трактора. В середньому, на оригінальні подарунки витрачають від 320 до 590 гривень.

Свічки ручної роботи, авторські прикраси та постери



В цьому році до самого романтичному свята українці готувалися заздалегідь і витрачали на подарунки ручної роботи в середньому 520 гривень, а це на 10% більше, ніж під час підготовки до Нового року.

У ТОПі за кількістю замовлень свічки ручної роботи. Хіт цього року – з соєвого воску в формі чоловічого і жіночого торсу, закоханих пар або грецьких статуй. коштують вони 100 гривень за свічку, а купують найчастіше відразу кілька штук.

Багатьох дівчат вирішили порадувати авторськими прикрасами – кулонами і підвісками, браслетами. Їх ціна залежить від розміру, складності виробу і матеріалів – від 40 до 2,5 тисяч гривень. Купують прикраси з ювелірної смоли в поєднанні з деревом або сухоцвітом, з міді та срібла, напівдорогоцінного каміння і намистин, шкіри, а також розмальованого дерева і полімерної глини.

Чоловікам дарують гаманці і блокноти ручної роботи, а також авторські постери з мотиваційними написами, акварельними малюнками, зображеннями супергероїв і зоряного неба. На такі подарунки в середньому витрачають 250 гривень.

Фото: Pinterest

Чоловіки відправляють кур'єрами квіти, валентинки і солодощі

Зазначається, що за тиждень до міжнародного дня закоханих попит на послуги доставки зростає на 30% – чоловіки шукають кур'єрів, щоб доставити сюрприз коханій. Найпопулярніший подарунок – букет квітів. Найчастіше дарують троянди, які супроводжуються солодощами, подарунковими сертифікатами, шампанським і валентинкою з привітаннями.

Доставка подарунків у святкові дні обходиться в 120 гривень, на 20% дорожче, ніж в звичайні. Якщо крім доставці потрібно ще і купити квіти, то середній чек зростає від 160-200 гривень за одне замовлення.

Також популярні послуги флористів. Їх наймають, щоб порадувати другу половинку авторським букетом ручної роботи. Мінікомпозиція з живих квітів обходиться в 150 гривень , середня – 750 гривень, а за святкову упаковку букета доведеться доплатити ще 100 гривень.

Однак тільки букетами привітання не обмежується. Найкреативніші шукають виконавців, які відіграють романтичну програму на фортепіано, скрипці або саксофоні. Музичне вітання замовляють на додаток до романтичної вечері в ресторані. В середньому послуги піаніста або саксофоніста обходиться чоловікам в три тисячі гривень за годину, скрипаля – дві тисячі гривень , а годинний виступ джаз-бенду буде коштувати – 2500 гривень.

Раніше ми розповідали, що одягнути на День закоханих.

Всі подробиці в спецтемі Гід по Дню Валентина

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