Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Що українці найчастіше купують на 14 лютого – список подарунків

Сьогодні, 14:33

Дізнайтеся, які подарунки цього року лідирують

День святого Валентина – свято для всіх закоханих, яке відзначають у багатьох країнах і Україна не виняток. Ми підготували 14 оригінальних ідей, як провести День закоханих.. А також дызналися, які подарунки для своїх коханих вибирають українці в цьому році на День святого Валентина.

За даними найбільшого маркетплейса країни Prom.ua в ТОПі впевнено тримаються подарунки для двох.

Українці купують інтимні іграшки – вібромасажери і підсилювачі відчуттів. За перший тиждень лютого 2021 кількість замовлень на інтимні товари зросла на 63% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. В середньому, на це витрачають 1030 гривень , що на третину більше, ніж в 2020.

Також, купують романтичні настільні ігри – "Правда або справа", "Сексополія" і "Чекова книжка бажань". Середній чек – 468 гривень.

Що отримають в подарунок жінки?

Серед жіночих подарунків лідирують парфумерія, сукні та піжами, сумки і клатчі, прилади для укладання волосся, а також романтичні м'які іграшки, чашки.

Так, на парфумерію витрачають 420 гривень. Вибирають репліки відомих брендів: Versace і Lanvin, а також духи на розлив.

Плаття вибирають теплі або з екошкіри, а ось серед піжам користуються попитом шовкові і оксамитові. На сукні витрачають 546 гривень , а на піжами – 577 гривень .

Фото: Pinterest

З гаджетів для краси беруть плойки, праски а також фени-щітки для укладання каре. Середній чек – 697 гривень.

Також, купують аксесуари. Користуються популярністю набори 3 в 1: гаманець, клатч, сумка, вартістю 644 гривні.

Серед святкових подарунків – ведмедики з троянд, романтичні 3D світильники, шоколадні набори, набори чашок у вигляді сердець. На іграшки витрачають 455 гривень, на шоколадні подарункові набори – 440 гривень , На чашки – 284 гривень , а світильники купують за 320 гривень .

Що чекати в подарунок чоловікам?

Для чоловіків на подарунок вибирають дрібні гаджети, парфумерію, рюкзаки та портмоне.

Так, з техніки купують фітнес-годинник і браслети бренду Xiaomi, а також тримери для волосся. На смарт пристрої витрачають 513 гривень , А на тримери – 579 гривень .


Також, замовляють чоловічу парфумерію, середній чек – 400 гривень.

Фото: Pinterest

З аксесуарів популярні рюкзаки Nike, а також міські рюкзаки з кодовими замками. Їх купують за 557 гривень . Також, дарують портмоне: шкіряні і чорного кольору. Середній чек покупки – 427 гривень.

Однак, є ті, хто вибирає незвичайні подарунки. З таких – підписка Xbox на 14 днів, рулетка з чарками і міні-бар у вигляді трактора. В середньому, на оригінальні подарунки витрачають від 320 до 590 гривень.

Свічки ручної роботи, авторські прикраси та постери


В цьому році до самого романтичному свята українці готувалися заздалегідь і витрачали на подарунки ручної роботи в середньому 520 гривень, а це на 10% більше, ніж під час підготовки до Нового року.

У ТОПі за кількістю замовлень свічки ручної роботи. Хіт цього року – з соєвого воску в формі чоловічого і жіночого торсу, закоханих пар або грецьких статуй. коштують вони 100 гривень за свічку, а купують найчастіше відразу кілька штук.

Багатьох дівчат вирішили порадувати авторськими прикрасами – кулонами і підвісками, браслетами. Їх ціна залежить від розміру, складності виробу і матеріалів – від 40 до 2,5 тисяч гривень. Купують прикраси з ювелірної смоли в поєднанні з деревом або сухоцвітом, з міді та срібла, напівдорогоцінного каміння і намистин, шкіри, а також розмальованого дерева і полімерної глини.

Чоловікам дарують гаманці і блокноти ручної роботи, а також авторські постери з мотиваційними написами, акварельними малюнками, зображеннями супергероїв і зоряного неба. На такі подарунки в середньому витрачають 250 гривень.

Фото: Pinterest

Чоловіки відправляють кур'єрами квіти, валентинки і солодощі

Зазначається, що за тиждень до міжнародного дня закоханих попит на послуги доставки зростає на 30% – чоловіки шукають кур'єрів, щоб доставити сюрприз коханій. Найпопулярніший подарунок – букет квітів. Найчастіше дарують троянди, які супроводжуються солодощами, подарунковими сертифікатами, шампанським і валентинкою з привітаннями.

Доставка подарунків у святкові дні обходиться в 120 гривень, на 20% дорожче, ніж в звичайні. Якщо крім доставці потрібно ще і купити квіти, то середній чек зростає від 160-200 гривень за одне замовлення.

Також популярні послуги флористів. Їх наймають, щоб порадувати другу половинку авторським букетом ручної роботи. Мінікомпозиція з живих квітів обходиться в 150 гривень , середня – 750 гривень, а за святкову упаковку букета доведеться доплатити ще 100 гривень.

Однак тільки букетами привітання не обмежується. Найкреативніші шукають виконавців, які відіграють романтичну програму на фортепіано, скрипці або саксофоні. Музичне вітання замовляють на додаток до романтичної вечері в ресторані. В середньому послуги піаніста або саксофоніста обходиться чоловікам в три тисячі гривень за годину, скрипаля – дві тисячі гривень , а годинний виступ джаз-бенду буде коштувати – 2500 гривень.

Раніше ми розповідали, що одягнути на День закоханих.

Всі подробиці в спецтемі Гід по Дню Валентина

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Фільми до Дня закоханих, які зворушать навіть чоловіків Как провести День святого Валентина с изюминкой: советы для влюбленных пар Еротично-гастрономічний квест по тілу: 5 сексуальних продуктів для закоханих
подарунки День святого Валентина
Реклама

Новини партнерів

Четыре самых жадных знака Зодиака: кто они и как их понять
Четыре самых жадных знака Зодиака: кто они и как их понять
Игра на выживание: беременной Фроловой отказали в медпомощи
Игра на выживание: беременной Фроловой отказали в медпомощи
5 самых грустных и мрачных мультфильмов СССР
5 самых грустных и мрачных мультфильмов СССР
"Гордость страны": зачем Ани Лорак вернулась в Киев
"Гордость страны": зачем Ани Лорак вернулась в Киев

Популярні статті

Сьогодні, 13:31Events

Китайський Новий рік-2021: дата, історія і традиції свята

Сьогодні, 13:01Зірково

Еволюція голлівудської красуні: як змінювалася зовнішність іменинниці Дженніфер Еністон

Сьогодні, 11:43Зірково

Син Чапкіса прокоментував стан батька: "Будь ласка, моліться"

Сьогодні, 05:39Психо

Гороскоп на сьогодні 11 лютого: Раку і Козерогові не можна лінуватися

Вчора, 18:08Смачно

Китайський Новий рік-2021: 6 рецептів до свята

Вчора, 13:40Смачно

5 корисних горіхів: які можна їсти, а кому від них краще відмовитися

Вчора, 11:22Зірково

Фігура Ані Лорак здивувала шанувальників: "Що з ребром?"

Вчора, 05:41Психо

Гороскоп на сьогодні 10 лютого: Водолія потрібно продумувати кожен крок, а Рибам – бути акуратнішими з грошима

9 лютогоЗірково

Мішина показала себе з Еллертом в ліжку: фото

9 лютогоСмачно

Пельмені, мандарини і солодощі: що їдять китайці на Новий рік

9 лютогоЗірково

Григорія Чапкіса терміново госпіталізували. Хореографу важко дихати і ходити

9 лютогоЗірково

Андрій Данилко заявив, що через шоу "Маска" має намір звернутися до лікаря

9 лютогоПсихо

Гороскоп на сьогодні 9 лютого: Овнам потрібно бути більш активними, а Тельці отримають шанс стати багатшими

8 лютогоСмачно

Як правильно варити булгур на плиті

8 лютогоЗдорово

Як захистити обличчя від морозу: 8 правил

8 лютогоЗірково

"Понюхай мою маківку": Еллерт потроллив Мішину на відпочинку в Домінікані

Новини партнерів

Чебуреки: вкусные, хрустящие снаружи и с сочной начинкой
Чебуреки: вкусные, хрустящие снаружи и с сочной начинкой
Олю Полякову жестко раскритиковали за отдых на Мальдивах
Олю Полякову жестко раскритиковали за отдых на Мальдивах
Известная модель не вместила аппетитные формы в микробикини
Известная модель не вместила аппетитные формы в микробикини
alyona alyona розповіла про "трешову" відпустку в Єгипті з другом
alyona alyona розповіла про "трешову" відпустку в Єгипті з другом
Все в восторге: Ким Кардашьян снялась в комбинезоне без белья
Все в восторге: Ким Кардашьян снялась в комбинезоне без белья
Полуголая Надя Дорофеева "оседлала" шею Дантеса
Полуголая Надя Дорофеева "оседлала" шею Дантеса
Девушки с обычной внешностью, влюбившие в себя мировых звезд
Девушки с обычной внешностью, влюбившие в себя мировых звезд
В обнимку с бутылкой: Гросу показала себя в неприглядном свете
В обнимку с бутылкой: Гросу показала себя в неприглядном свете

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти