4 ідеї оригінальних побачень до Дня закоханих — незвідані інсталокації

Ви точно забажаєте протестувати хоча б одну ідею

День святого Валентина наближається! А у вас досі немає варіантів, як відсвяткувати цей день та вразити свою кохану людину? Ми підготували ексклюзивні ідеї, що допоможуть зробити цей день незабутнім, для будь-якого гаманця.

Ідея 1 — для поціновувачів природи і тиші

Ця ідея для тих, хто втомився від шуму мегаполісів і хоче усамітнитись з другою половинкою! Ми знайшли будиночок посеред Карпат, який зробить ваше свято незабутнім.

Дім у Карпатах в скандинавському стилі Фото: https://blackrock.com.ua

Ви лише погляньте на нього! Він наче з Pinterest. Ваша друга половинка давно мріяла тут прокинутися, повірте.

Погодьтеся, пити вино з видом на гору Тростян (будинок розташований на одному з її схилів) у Славському цікавіше, ніж робити це у ресторані. А камін зробить ваш вечір ще романтичнішим.

Дизайн у скандинавському стилі Фото: https://blackrock.com.ua

І навіть для перфекціоністів тут рай! Дизайн у скандинавському стилі говорить сам за себе. Дім стоїть у сосновому лісі, тому гарантуємо, що вам буде де прогулятися в пошуках пригод.

Оренда будинку на двох коштуватиме 3400 гривень за добу.

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Ідея 2 — для любителів холоду та пригод

І тут Буковель не оминути, адже зимою всі стежки ведуть сюди. Але зараз не про лижі, а про санки! Так-так, ми не жартуємо.

Здивуйте свою другу половинку прогулянкою засніженим Буковелем на нартах з їздовими сибірськими хаскі.

Екстрим на хаскі Фото: https://bukovel.com

Щоправда, така послуга не дешева —1500 гривень за кілометрове коло. За ці гроші ви отримаєте сімох хаскі, запряжених у сани, які й будуть возити вас буковельськими стежками.

Екстремальне побачення Фото: https://bukovel.com

Звісно, за таку нетипову послугу треба заплатити більше, ніж за пляшку вина, але врахуйте, що це ексклюзив на всю Україну!

Беріть до уваги те, що ціни на проживання та харчування в Буковелі як на найдорожчих курортах світу. А буковельський прайс часто прирівнюють до мальдівського.

Ідея 3 — для тих, хто любить побачення на висоті

У столиці ми знайшли унікальну локацію — руфтоп на 28 поверсі!

Руфтоп на 28 поверсі Фото: Cloud Rooftop

Тут небо під час побачення стане вашим ведучим вечора, а зірки будуть мерехтіти на фоні замість музики.

Побачення на висоті 28 поверху Фото: Cloud Rooftop

Краса, що тут додати!

Тут ви зможете насолодитися панорамою Києва з висоти пташиного польоту на 360°! А уявіть, які тут заходи сонця, або ж вид на зіркове небо.

Унікальна локація на 28 поверсі Фото: Cloud Rooftop

І не без тераси, звісно. Тож ранок із чашки кави рекомендуємо розпочати саме тут.

Правда, побачення під зірками — недешеве задоволення! Прайс цього місця — від 2600 до 19300 гривень (все залежить від пакету пропозиції та кількості людей).

Ідея 4 — для поціновувачів домашнього затишку та карантинної дистанції

Пандемія кардинально змінила звички людей. І деякі пари на День святого Валентина воліють залишитися вдома, не наражаючи себе на небезпеку.

І щоб урізноманітнити романтичну вечерю під келих вина та фільм, пропонуємо вам погуляти віртуально відомими туристичними локаціями світу.

Романтична вечеря на двох Фото: Pinterest

Так-так, закордонний паспорт не потрібег, і виходити з дому — теж.

Як щодо прогулянки шумним інстаграмним Нью-Йорком із висоти пташиного польоту?

Вид на Манхеттен Фото: AirPano

Або ж обирайте інше місце — наприклад, модний Тель-Авів.

Тель-Авів Фото: Airpano

А може ... Лапландія?!

Лапландія Фото: AirPano

Все у ваших руках!

А для пар, які полюблять активний відпочинок та історію — рекомендуємо відвідати онлайн-музеї. Від початку пандемії такий вид дозвілля став дуже популярним! Це може бути музей Ван Гога, або паризький Лувр, чи музей Ватикану, що у Римі.

Словом, така атмосфера ідеальна для того, щоб запланувати нову поїздку, коли пандемія вщухне і з’явиться бажання відвідати нову локацію.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити 14 лютого, якщо ви без пари.

Всі подробиці в спецтемі Гід по Дню Валентина

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