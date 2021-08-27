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Бавовняні сумки шоппери зовсім еко-френдлі. Розбираємося, як вони шкодять планеті

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Редактор проєкту "Красиво"
27 серпня, 12:31
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Шоппери все більше стають популярними серед споживачів. Компанії та супермаркети все частіше усвідомлюють надмірне використання пластику в упаковці, замінюючи їх ековаріантамі. Але чи можна їх назвати еко?
/ Фото: unsplash.com

Насправді, надмірне захоплення шоппера може створити нову проблему для планети.

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Згідно дослідження Міністерства навколишнього середовища та продовольства Данії, проведеного в 2018 році, сумку з органічної бавовни необхідно використовувати як мінімум 20 000 раз, щоб компенсувати її негативний вплив на екологію.

Це означає що щодня одна людина повинна носити таку сумку протягом 54 років. Підрахуйте тепер, скільки всього таких сумок у вашому арсеналі.

/ Фото: unsplash.com

Бавовна дуже водозатратна. До всього, переробити шоппер екологічно безпечним способом, не так просто, як ми думаємо. Просто викинути таку сумку у відро для сміття недостатньо.

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За даними аналітиків, тільки 15% з 30 мільйонів тонн бавовни, виробленої щорічно, потрапляє в текстильні сховища для подальшої переробки.

У тому випадку, якщо сумка таки потрапляє на переробку, більшість фарб, використаних для друку написів і логотипів на них, засновані на ПВХ і, отже, не підлягають вторинній переробці.

Плюс витрати – спочатку необхідно роздрукувати викрійки і вирізати з тканини сумку. Як наслідок, від 10 до 15% бавовни просто пропадає. Переробити її досить енергозатратно.

/ Фото: unsplash.com

Все більше бренди використовують людей як безкоштовні рекламні борди, слідуючи за модою екосумок з бавовни. Чим більше вони популярні, тим більше вони їх виробляють. Це хороший приклад того, що люди намагаються бути більш усвідомленими, не розуміючи всю складність ситуації.

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Звісно, не можна сказати, що бавовна гірше пластика, їх навіть не слід порівнювати. Але не варто і забувати, що бавовна може містити пестициди (якщо вона не вирощена органічним шляхом), через її виробництва висихають річки через надмірне споживання водних ресурсів.

/ Фото: unsplash.com

Зрештою, найпростіше рішення може виявитися найочевиднішим – не кожній людині потрібно 10 сумок шопперів.

Дивіться в ролику, як дітей вчитимуть не шкодити екології:

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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Редактор проєкту "Красиво"

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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