High tops, скейтери та класика: модні міські образи з білими кросівками

Білий колір знову в моді, адже світле взуття завжди стає актуальним у теплу пору року

Здавалося, що різнокольорові кросівки, або як їх ще називають ugly-кросівки, залишаться на перших ролях серед взуттєвих трендів ще на два-три роки. Однак у 2021 році знову популярними стають забуті багатьма білі кросівки. І це неспроста, адже світле взуття завжди стає актуальним у теплу пору року. Сьогодні.Lifestyle пишуть, із чим носити білі кросівки в сезоні весна-літо 2021.

Нещодавно ми писали про модний педикюр на літо. Також загляньте сюди, аби дізнатися, які літні сукні зараз у тренді.

Із чим носити білі кросівки влітку-2021 – стильні літні образи для міста

На відміну від відкритого взуття, кросівки ідеально пасують для прогулянок міськими вулицями. Легкі й зручні снікерси або кеди стануть чудовою альтернативою босоніжкам, підборам і платформам.

Кроси давно перестали носити суто як спортивне взуття. За канонами сучасної моди їх можна вписати не тільки в casual, а й у діловий бізнес-лук. Влітку-2021 вибирайте улюблені моделі ugly, низькі кеди, скейтерські й високі кеди з вузькою халявою.

Кросівки і джинси

Із чим носити білі кросівки | Фото: Pinterest

Найпростіший і універсальний аутфіт, підходящий для посиденьок з друзями, прогулянки, роботи, шопінгу тощо. Головна зручність такого образу – що фасон і відтінок комплекту одягу практично не має значення.

Як носити білі кросівки | Фото: Pinterest

З білими кросівками відмінно виглядають світлі брюки з темним верхом, повністю темні або повністю світлі аутфіти, а також яскрава клітинка і горошок.

Кросівки і класичний костюм

Як носити білі кросівки з костюмом | Фото: Pinterest

Жіночий або унісекс-костюм з оверсайз-піджаком вдало доповнюється кедами або кросівками. Важливо, щоб взуття було позбавлене вигадливих акцентів в оздобленні.

Як носити білі кросівки з костюмом | Фото: Pinterest

Комплект одягу, до речі, необов'язково має бути однотонним. Наприклад, світлі прямі брюки з сорочкою можна надіти з темно-сірим піджаком і білими кросівками. Якщо ж ви любите класику – вибирайте костюм чорний або у велику клітинку.

Кросівки з тренчем

Одне з наших улюблених поєднань актуальне в прохолодну і похмуру погоду. Якщо тільки не боїтеся носити білі кроси в дощ. Лук зі світлим тренчем і кедами доповнять штани з футболкою або чорне плаття-комбінація – якщо намічається романтична прогулянка.

Білі кросівки з тренчем | Фото: Pinterest

Білі кросівки з тренчем | Фото: Pinterest

Кросівки з міні

Білі кросівки із сукнею | Фото: Pinterest

Раз вже ми заговорили про сукні, то не можна не згадати поєднання мінісукні з білим взуттям. Спекотного літа в такому луці будете ефектні й точно звернете на себе увагу перехожих.

Білі кросівки з мінісукнею | Фото: Pinterest

Важливо вибрати сукню, що підкреслює переваги фігури. Причому модель може бути обтисла – тоді образ вийде спокусливішим, або ж вільного крою. Перший варіант більше пасуватиме для вечірок, побачень, а другий – для прогулянок містом, зустрічей з друзями.

Кросівки із спідницею

Білі кросівки із спідницею | Фото: Pinterest

Легенда вуличного стилю – аутфіт з максіспідницею і масивними кросівками. Образи на щодень можна комбінувати зі спідницями плісе або звичайними, у довжині міді або максі. Це надасть вашому вигляду романтичності й витонченості. Верх вибирайте на свій смак і залежно від погоди і нагоди.

Білі кросівки з максіспідницею | Фото: Pinterest

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