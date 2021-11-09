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Хейлі Бібер знялася у рекламі Victoria's Secret. Модель шикарна, білизна не дуже (фото)

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні
9 листопада, 12:56
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Найвідоміший у світі бренд білизни випустив нову рекламну кампанію з відомою моделлю, інфлюєнсером та дружиною Джастіна Бібера. Дивимося фото
Хейлі Бібер у новій фотосесії для Victoria's Secret
Хейлі Бібер у новій фотосесії для Victoria's Secret / Фото: instagram.com/victoriassecret

Victoria's Secret представили нового посла бренду – американську модель Хейлі Бібер. Бренд уже випустив нову рекламну кампанію. На фото Хейлі позує у трьох комплектах спідньої білизни: у білому з чорним мереживом, такому ж фіолетовому та лавандовому образі з червоною окантовкою.

Хейлі Бібер у рекламі Victoria's Secret
Хейлі Бібер у рекламі Victoria's Secret / Фото: instagram.com/victoriassecret

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Я дуже рада оголосити, що приєднуюсь до Victoria's Secret – платформи, в рамках якої сильні жінки можуть використовувати свій голос автентичним чином. Буду рада співпраці з VS у цій подорожі та у майбутньому! – прокоментувала співробітництво Хейлі.

Хейлі Бібер у рекламі Victoria's Secret
Хейлі Бібер у рекламі Victoria's Secret / Фото: instagram.com/victoriassecret

Цього року бренд білизни Victoria's Secret оголосили про те, що більше не влаштовуватимуть щорічне шоу "ангелів" . Натомість компанія перепрофілювалася і зробила ставку не на зовнішності дівчат, а на їх досягнення.

Хейлі Бібер у рекламі Victoria's Secret
Хейлі Бібер у рекламі Victoria's Secret / Фото: instagram.com/victoriassecret

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Так, до співпраці Victoria's Secret запросили представниць різних професій, серед яких актриса Пріянка Чопра, футболістка Меган Рапіно, адвокат Палома Есслер. Тепер компанію дівчатам склала і модель Хейлі Бібер.

Цікаво, що багато хто вже розкритикував вибір бренду. Справа в тому, що керівництво компанії говорить про інклюзивність та різноманітність, а насправді вибирають обличчям бренду популярну модель з ідеальними формами.

До всього під критику потрапила нова капсула Victoria's Secret. Білизна та одяг для сну з шовку виглядають надто несмачними, особливо – леопардовий комплект.

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Хейлі Бібер у рекламі Victoria's Secret
Хейлі Бібер у рекламі Victoria's Secret / Фото: instagram.com/victoriassecret

Вартість одного комплекту складає 298 доларів (близько 7750 грн.).

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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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