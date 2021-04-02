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Гуцульська мода: як носити гуні і коцовані і що це таке

Сьогодні, 14:10

Розповідаємо про колоритний одяг наших прабабусь

В Україні у тренді автентичний одяг. За гунями і коцованями приїжджають в далекі гуцульські села навіть зі столиці. Що це за вбрання, і як бути модною в тому, що носила твоя прабабуся, розповідаємо далі в матеріалі.

Неподалік від Синевира є село Річка – єдине в Закарпатті, а то і в усій Україні, де все ще виробляють і носять гуцульські гуні. Гуня – це пальто з овечої вовни, яке важить до двох кг.

Павлина Василенко, Кирило Іванов, Олег Іваненко, новини "Сьогодні", телеканал "Україна"
Відео: Сьогодні

Носити такий виріб можна хоч все життя, а ось прати треба тільки в холодній воді, без використання порошку.

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Більш популярні зараз коцовані, які носили пастухи – тут вже ворс довше, та й саме пальто об'ємніше. Вартість коцовані – 6000 грн, а гуні – 3000 грн.

Фото: facebook.com/paraplatform/

У гунях в селі красуються на великі свята. А до свого гардеробу їх докуповують співаки і актори. Одного разу таке вбрання придбав у майстрів із Закарпаться співак Олександр Пономарьов.

Фото: facebook.com/paraplatform/

Тарас Дзвінчак свої постоли побачив по телевізору на одному з українських селебрітіз. До нього за взуттям приїжджають жінки з усієї України.

Майстер зізнається, що дамам важко догодити, але намагається як може для своїх клієнток.

До лаптів підбирають запаску – гуцульську спідницю. Вона повинна бути яскравою. Кращий майстер запасок в Космачі – теж чоловік. Колишній лісник тче як мама навчила, та називає цю справу жіночою роботою.

Раніше ми розповідали, що бренд Fendi скопіював авоськи радянських бабусь і продає за 895 $ .

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