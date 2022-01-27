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СЬОГОДНІ Life Статті про стиль

Глазування волосся – новий б'юті-тренд, який стане фішкою вашого образу на 14 лютого

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні
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27 січня, 14:47
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Стилісти по волоссю називають цей вид фарбування одним з найпопулярніших у 2022 році
Глазування волосся — новий тренд у фарбуванні 2022
Глазування волосся — новий тренд у фарбуванні 2022 / Фото: instagram.com/rosiehw, instagram.com/haileybieber

Поки ви думаєте, що подарувати чоловікові на 14 лютого, настав час подбати й про свій зовнішній вигляд. І почати можна з найпростішого і водночас складного — зачіски.

Техніка фарбування волосся buzzy або, як її ще називають, глазурування волосся, трохи відрізняється від балаяжу тим, що вона включає знебарвлення окремих пасм. Вони забарвлюються в холодний світлий тон, який контрастує з основним кольором, щоб створити сніговий, матовий вигляд, звідси й назва.

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Такий вид фарбування директор з кольору Taylor Taylor LondonСтюарт Марш, натхненний Хейлі Бібер, називає наймоднішим у 2022 році. Ваша зачіска виглядатиме дуже свіжо на День святого Валентина, якщо ви наважитеся на такі стильні зміни.

Хейлі Бібер використовує техніку фарбування волосся buzzy
Хейлі Бібер використовує техніку фарбування волосся buzzy / Фото: instagram.com/haileybieber

Якщо знебарвлені пасма сконцентровані на передній частині голови, вони обрамляють обличчя та утворюють контраст, — пояснює експерт.

Тільки подивіться, як нереально круто це виглядає на Роузі Хантінгтон-Вайтлі.

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Роузі Хантінгтон-Уайтлі використовує техніку фарбування волосся buzzy
Роузі Хантінгтон-Уайтлі використовує техніку фарбування волосся buzzy / Фото: instagram.com/rosiehw

Він також додає:

У той час як балаяж і мелірування фольгою — це види технік освітлення волосся, які не включають фарбування кожного пасма волосся в той самий колір, глазур дає більш приглушений, тонкий ефект.

Якщо ви плануєте спробувати цей б'юті-тренд, обов'язково зберіть кілька довідкових фотографій для візиту до перукаря. Це допоможе, якщо ви попросите свого стиліста використовувати холодні тони для ефекту зіставлення з темнішим основним кольором.

Джіджі Хадід використовує техніку фарбування волосся buzzy
Джіджі Хадід використовує техніку фарбування волосся buzzy / Фото: instagram.com/gigihadid

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Олена Мело Тсіна
Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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