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Головний чоловічий тренд весни 2022 року – прикраса у вигляді пластиру на ніс за 21 тис. грн

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
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5 січня, 16:20
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Розповідаємо, що носитимуть наші чоловіки наступного сезону
Тренди чоловічої моди на весну 2022
Тренди чоловічої моди на весну 2022 / Фото: Колаж: Сьогодні

Вже багато років багато хто обурений тим, що дизайнери та модні бренди ходять по колу, повертаючи в моду давно забуті речі. Так, незабаром ми знову вибиратимемо тонкі брови-ниточки, носитимемо взуття з гострими носами, плюшеві спортивні костюми, мініспідниці та джинси на низькій талії.

Деякі бренди пішли далі і вражають публіку неймовірними рішеннями. Наприклад, Balenciaga випустили крокси на підборах або Adidas, які збираються випускати віртуальний одяг.

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Лондонський бренд Alan Crocetti звернув нашу увагу на колекцію прикрас для чоловіків. У їхньому асортименті можна знайти маски для обличчя, сережки, всілякі кулони. Але, найекстравагантнішою прикрасою стали вироби у вигляді пластиру для носа.

Прикраси для чоловіків весна 2022
Прикраси для чоловіків весна 2022 / Фото: Инстаграм

Прикраси для чоловіків весна 2022
Прикраси для чоловіків весна 2022 / Фото: Инстаграм

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Вартість такого аксесуару становить 680 євро (близько 21 тис. грн).

Прикраси для чоловіків весна 2022
Прикраси для чоловіків весна 2022 / Фото: Инстаграм

Самі ж прикраси виготовлені зі срібла.

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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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