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Де придбати речі українських брендів під час війни

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
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13 квітня, 16:37
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Вітчизняні дизайнери та їхні команди потребують підтримки. Як і мільйони українців, вони залишилися без роботи та засобів для існування. Розповідаємо, хто з брендів працює та як допомогти їм
Які українські бренди вже відновили роботу
Які українські бренди вже відновили роботу / Фото: Колаж: Сьогодні

Деякі регіони України поступово повертаються до життя, яке з натяжкою можна назвати нормальним. Влада закликає власників бізнесу, по можливості, відновлювати роботу. І якщо кав'ярні та ресторани вже відчиняють свої двері, то як бути українській індустрії моди. По суті, питання, яке піднялося ще під час пандемії, стало знову актуальним – як багато речей нам потрібно і куди їх надівати.

Все ж таки, українські дизайнери та їхні команди намагаються працювати, їхні сім'ї потребують підтримки, як і багато українців.

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Щоб допомогти українським брендам, Кирило Душка вирішив запустити сайт, де збиралася б вся актуальна інформація про роботу вітчизняних компаній. Проект під назвою Ukrbrandsnow працює як платформа, де зібрані перевірені дані про українські бренди, які відновили роботу, а також посилання на їхні соцмережі чи сайти, щоб покупець міг легко переходити для прямого контакту з виробником.

На даний момент на платформі зібрано вже понад 130 брендів жіночого та чоловічого одягу, аксесуарів, прикрас та косметики.

Так, на сайті проекту можна побачити такі бренди, як Litkovskaya, Bevza, Anna October, ETNODIM, BOBKOVA, GASANOVA, Must Have, Andre Tan та багато інших.

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Цікаво, що творець проекту обіцяє запустити англомовну версію сайту, щоб у дизайнерів з'явилася можливість роботи з клієнтами з усього світу.

Раніше ми розповідали, що Андре Тан запустив бренд одягу, зароблені гроші від якого направлятиме ЗСУ.

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Вам буде цікаво дізнатися, що знаменитий фешн-критик думає про недалеких росіянок, які нищать сумки Chanel.

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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