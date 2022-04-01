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Де купити светр як у Джамали і допомогти ВСУ

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
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1 квітня, 11:34
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Український бренд випустив патріотичну колекцію одягу, щоб підтримати співробітників та зібрати кошти для ЗСУ. Розповідаємо подробиці
Для репетиції концерту у Бірмінгемі Джамала обрала светр українського бренду
Для репетиції концерту у Бірмінгемі Джамала обрала светр українського бренду / Фото: Колаж: Сьогодні

29 березня у Бірмінгемі у Великій Британії відбувся благодійний концерт на підтримку України, який організував Ед Ширан. Організаторам вдалося зібрати 3 мільйони фунтів стерлінгів, які спрямують на гуманітарну допомогу українцям.

У концерті взяли участь міжнародні зірки, серед яких Ед Ширан, Том Оделл та Каміла Кобельо, а також виступила Джамала.

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Джамала на сцені у Бірмінгемі
Джамала на сцені у Бірмінгемі / Фото: instagram.com/jamalajaaa

На саундчек співачка вийшла у светрі із написом Kyiv від українського бренду One by One. Свій образ артистка доповнила чорними джинсами та бейсболкою.

Купити такий светр можна на сайті бренду One by One. Команда запустила капсульну колекцію під назвою Ukraine Is. До неї увійшли худі, светри, спортивні костюми, світшоти та футболки. На речі нанесені різні принти з патріотичними написами, серед яких "Мі з України", "Донецьк – це Україна", а також назви міст: Kyiv, Dnipro, Kharkiv та Chernigiv.

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Речі українського бренду One by One із колекції Ukraine Is | Фото: instagram.com/onebyoneua/
Речі українського бренду One by One із колекції Ukraine Is / Фото: instagram.com/onebyoneua/
Речі українського бренду One by One із колекції Ukraine Is | Фото: instagram.com/onebyoneua/
Речі українського бренду One by One із колекції Ukraine Is / Фото: instagram.com/onebyoneua/
Речі українського бренду One by One із колекції Ukraine Is | Фото: instagram.com/onebyoneua/
Речі українського бренду One by One із колекції Ukraine Is / Фото: instagram.com/onebyoneua/
Речі українського бренду One by One із колекції Ukraine Is | Фото: instagram.com/onebyoneua/
Речі українського бренду One by One із колекції Ukraine Is / Фото: instagram.com/onebyoneua/
Речі українського бренду One by One із колекції Ukraine Is | Фото: instagram.com/onebyoneua/
Речі українського бренду One by One із колекції Ukraine Is / Фото: instagram.com/onebyoneua/
Речі українського бренду One by One із колекції Ukraine Is | Фото: instagram.com/onebyoneua/
Речі українського бренду One by One із колекції Ukraine Is / Фото: instagram.com/onebyoneua/
Речі українського бренду One by One із колекції Ukraine Is | Фото: instagram.com/onebyoneua/
Речі українського бренду One by One із колекції Ukraine Is / Фото: instagram.com/onebyoneua/
Речі українського бренду One by One із колекції Ukraine Is | Фото: instagram.com/onebyoneua/
Речі українського бренду One by One із колекції Ukraine Is / Фото: instagram.com/onebyoneua/
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Придбати речі можна від 550 грн до 1590 грн. Деяких одиниць вже немає, але доступне попереднє замовлення.

Купуючи речі у One by One, ви не просто оновлюєте гардероб. Команда бренду займається активним збором коштів, на які купують бронежилети для ЗСУ та інші необхідні речі.

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Раніше ми розповідали, що Сара Джессіка Паркер продає свою сукню, щоб допомогти Україні.

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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