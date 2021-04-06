Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Fabergé представив діамантове яйце за 2,2 млн доларів до ювілею Гри Престолів

Сьогодні, 12:40

Дейенеріс ставить лайк

У квітні виходить щонайменше 5 крутих серіалів, які урізноманітнять будні локдауна. А ще цього місяця виповнюється 10 років з дня прем'єри "Гри Престолів" на HBO. На честь особливої дати Fabergé створив незвичайну прикраса за мотивами культової кіноадаптації – діамантове яйце вартістю 2,2 млн дол. Проект ювелірний дім анонсував на офіційному сайті.

Fabergé x Game of Thrones
Fabergé x Game of Thrones
Фото: faberge.com

Ідея розкішного аксесуара натхненна образом Дейенеріс Таргаріен. Яйце з кольорової емалі з діамантами, місячними каменями і рубіном розробляла художник по костюмах "Гри Престолів" Мішель Клептон разом із ювелірами бренду.

"Дизайн ґрунтується на неймовірній подорож Дейенеріс та її прагненні зайняти Залізний трон. Кольори перегукуються з відтінками вбрань і прикрас героїні, а текстури символізують пристрасть до драконів, "- поділилася Клептон.

Fabergé x Game of Thrones
Fabergé x Game of Thrones
Фото: faberge.com

На цьому відсилки до серіалу не закінчуються. Якщо відрити яйце Fabergé, можна побачити корону на блискучій кришталевій основі. На думку дизайнерів, саме таку носила б Дейенеріс.

Fabergé x Game of Thrones
Fabergé x Game of Thrones
Фото: faberge.com

Також ювелірний бренд опублікував відео.

Яйце надійде в продаж у день ювілею "Гри престолів" – 17 квітня. Окрім того, Warner Bros. потішить шанувальників й іншими знаковими продуктами – спеціальною лінійкою пива Mikkeller і фігурками Funko Pop із текстурою заліза.

Нагадаємо, що зірки "Гри престолів" і "Ходу королеви" приїхали до Києва на зйомки реклами Swarovski.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Ще один приквел "Гри престолів". HBO працює над серіалом "Історії про Дунка і Ейєгона" Ювелірний шедевр: показали найдорожчу в світі маску за півтора мільйона доларів (фото) Найгучніші пограбування століття − тест-пригода до Дня ювеліра
ювелірні вироби Гра престолів
Реклама

Новини партнерів

Люси Робсон – американская гольфистка с потрясающей фигурой
Люси Робсон – американская гольфистка с потрясающей фигурой
Названа любимая «еда» коронавируса
Названа любимая «еда» коронавируса
Билык показала повзрослевшего, но странного сына с невестой
Билык показала повзрослевшего, но странного сына с невестой
Пять знаков зодиака, которые обречены на одиночество
Пять знаков зодиака, которые обречены на одиночество

Популярні статті

Сьогодні, 05:48Психо

Гороскоп на сьогодні 6 квітня для всіх знаків зодіаку: Овни, заспокойтеся вже!

Вчора, 19:53Фаново

Ворожіння на Благовіщення-2021: ТОП-3 популярних передбачень

Вчора, 14:22Смачно

5 відомих смачних супів із 5 різних країн

Вчора, 14:14Фаново

Ікона Божої Матері Благовіщення Пресвятої Богородиці: опис і молитва

Вчора, 10:22Фаново

Благовіщення 2021: обряди, прикмети і традиції свята

Вчора, 05:44Психо

Гороскоп на сьогодні 5 квітня для всіх знаків зодіаку: Скорпіоне, вам влаштують сюрприз!

4 квітняЗдорово

Як приховати сивину в домашніх умовах: 5 простих лайфхаків

4 квітняЗірково

Олексій Суханов про участь у шоу Маска: У 46 років я вперше так одягнувся

4 квітняПсихо

Гороскоп на тиждень 4-11 квітня: всі знаки зодіаку

4 квітняФаново

Привітання з католицьким Великоднем-2021: короткі смс і яскраві картинки

4 квітняПсихо

Гороскоп на сьогодні 4 квітня для всіх знаків зодіаку: Риби, уявіть, що ви – у відпустці!

3 квітняЗірково

Данилко відгадав двох персонажів, а Полякова приревнувала Носорога: як пройшов півфінал гіпершоу Маска

3 квітняЗірково

У півфіналі Маски розсекретили Циклопа

3 квітняЗірково

Хто ховався в костюмі Бабки: ви будете шоковані

3 квітняФаново

Католицький Великдень-2021: привітання у віршах, у прозі, кумедні картинки

3 квітняNo Stress

4500 гривень за 3 години! Ми протестували VIP-зал аеропорту Бориспіль і ось наші думки

Новини партнерів

Бисквитный торт с лимоном: ароматный десерт к чаю
Бисквитный торт с лимоном: ароматный десерт к чаю
Красота! Даша Савина радует поклонников соблазнительными фото
Красота! Даша Савина радует поклонников соблазнительными фото
Жена футболиста Третьякова умоляла врачей убить ее в роддоме
Жена футболиста Третьякова умоляла врачей убить ее в роддоме
Завсегдатаи спиртных заведений: самые пьющие знаки зодиака
Завсегдатаи спиртных заведений: самые пьющие знаки зодиака
Влад Яма ошарашил признанием о расставании с Лилианой
Влад Яма ошарашил признанием о расставании с Лилианой
Влада Седан: Я не интересна журналам типа Playboy
Влада Седан: Я не интересна журналам типа Playboy
Три самых нервных знака зодиака
Три самых нервных знака зодиака
Простые и вкусные рецепты: как приготовить конфеты Рафаэлло
Простые и вкусные рецепты: как приготовить конфеты Рафаэлло

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти