Fabergé представив діамантове яйце за 2,2 млн доларів до ювілею Гри Престолів
Дейенеріс ставить лайк
У квітні виходить щонайменше 5 крутих серіалів, які урізноманітнять будні локдауна. А ще цього місяця виповнюється 10 років з дня прем'єри "Гри Престолів" на HBO. На честь особливої дати Fabergé створив незвичайну прикраса за мотивами культової кіноадаптації – діамантове яйце вартістю 2,2 млн дол. Проект ювелірний дім анонсував на офіційному сайті.
Ідея розкішного аксесуара натхненна образом Дейенеріс Таргаріен. Яйце з кольорової емалі з діамантами, місячними каменями і рубіном розробляла художник по костюмах "Гри Престолів" Мішель Клептон разом із ювелірами бренду.
"Дизайн ґрунтується на неймовірній подорож Дейенеріс та її прагненні зайняти Залізний трон. Кольори перегукуються з відтінками вбрань і прикрас героїні, а текстури символізують пристрасть до драконів, "- поділилася Клептон.
На цьому відсилки до серіалу не закінчуються. Якщо відрити яйце Fabergé, можна побачити корону на блискучій кришталевій основі. На думку дизайнерів, саме таку носила б Дейенеріс.
Також ювелірний бренд опублікував відео.
Яйце надійде в продаж у день ювілею "Гри престолів" – 17 квітня. Окрім того, Warner Bros. потішить шанувальників й іншими знаковими продуктами – спеціальною лінійкою пива Mikkeller і фігурками Funko Pop із текстурою заліза.
Нагадаємо, що зірки "Гри престолів" і "Ходу королеви" приїхали до Києва на зйомки реклами Swarovski.
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