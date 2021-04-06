Fabergé представив діамантове яйце за 2,2 млн доларів до ювілею Гри Престолів

Дейенеріс ставить лайк

У квітні виходить щонайменше 5 крутих серіалів, які урізноманітнять будні локдауна. А ще цього місяця виповнюється 10 років з дня прем'єри "Гри Престолів" на HBO. На честь особливої дати Fabergé створив незвичайну прикраса за мотивами культової кіноадаптації – діамантове яйце вартістю 2,2 млн дол. Проект ювелірний дім анонсував на офіційному сайті.

Fabergé x Game of Thrones Фото: faberge.com

Ідея розкішного аксесуара натхненна образом Дейенеріс Таргаріен. Яйце з кольорової емалі з діамантами, місячними каменями і рубіном розробляла художник по костюмах "Гри Престолів" Мішель Клептон разом із ювелірами бренду.

"Дизайн ґрунтується на неймовірній подорож Дейенеріс та її прагненні зайняти Залізний трон. Кольори перегукуються з відтінками вбрань і прикрас героїні, а текстури символізують пристрасть до драконів, "- поділилася Клептон.

Fabergé x Game of Thrones Фото: faberge.com

На цьому відсилки до серіалу не закінчуються. Якщо відрити яйце Fabergé, можна побачити корону на блискучій кришталевій основі. На думку дизайнерів, саме таку носила б Дейенеріс.

Fabergé x Game of Thrones Фото: faberge.com

Також ювелірний бренд опублікував відео.

Яйце надійде в продаж у день ювілею "Гри престолів" – 17 квітня. Окрім того, Warner Bros. потішить шанувальників й іншими знаковими продуктами – спеціальною лінійкою пива Mikkeller і фігурками Funko Pop із текстурою заліза.

Нагадаємо, що зірки "Гри престолів" і "Ходу королеви" приїхали до Києва на зйомки реклами Swarovski.

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