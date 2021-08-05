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Це потрібно бачити! Кайлі Дженнер в бікіні з 24-каратного золота. Його створила українка з Чернівців (фото)

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Редактор проєкту "Красиво"
5 серпня, 12:30
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Золотий костюм для зірки створила дизайнер з України, яка працює з Бейонсе, Дженніфер Лопес, Карди Бі та іншими голлівудськими знаменитостями
/ Фото: instagram.com/kyliejenner

Кайлі Дженнер, яка раніше влаштувала шикарне свято в честь 3-річчя доньки, опублікувала у своєму Instagram нові знімки. На фото інфлюенсерша позує вся в золоті – приміряє бікіні з міні-спідницею, створені із золотих 24-каратних ланцюжків.

/ Фото: instagram.com/kyliejenner

Зйомка присвячена до 24-річчя Кайлі, яке вона відсвяткує 10 серпня, і виходу б'юті-новинок її бренду Kylie Cosmetics в золотих відтінках. Кожна річ з дорогоцінного металу коштує близько 1700 доларів.

Золотий костюм для Кайлі створила українка з Чернівців Наталія Феднер. Зараз дівчина живе і працює в Лос-Анджелесі. Вона вже не вперше працює із зіркою. Раніше Кайлі знімалася в рожевому костюмі дизайну Феднер в рекламі Kylie Skin.

/ Фото: instagram.com/kyliejenner

Дизайнер Наталія Феднер створює сценічні костюми для Бейонсе, Дженніфер Лопес, Карді Бі та інших голлівудських знаменитостей.

Дивіться в ролику, як Кайлі Дженнер заробила статки.

Раніше ми розповідали:

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Редактор проєкту "Красиво"

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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