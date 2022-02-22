Дивіться: Емілі Ратаковскі та Ельза Хоск у головних уборах українського бренду Ruslan Baginskiy

Український бренд, в якому Мадонна та Аманда Горман зустрічали 2022-й, знову засвітився на західних знаменитостях. Манекенниця та актриса Емілі Ратаковські та одна з "ангелів" Victoria's Secret Ельза Хоск з'явилися в головних уборах від Ruslan Baginskiy.
Американська модель Емілі Ратаковські, яка нещодавно стала мамою, поділилася у своєму Instagram новим знімком у стрітстайл-образі. Знаменитість була на прогулянці з малюком у стильній вітровці, короткому топі та шапці-відро з абажуром зі штучного хутра від українського дизайнера Руслана Багінського за 6200 грн.
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Ще декількома днями раніше шведська топ-модель засвітилася двічі в аксесуарах бренду. Ельза Хоск, яка теж зараз насолоджується материнством, доповнила стильний лук модною цього сезону хусткою з принтом гусяча лапка за 6200 грн.
До цього модель також з'являлася у шапці зі штучного хутра від бренду. На офіційному сайті Ruslan Baginskiy, її ціна 7800 грн.
Нагадаємо, що український бренд створив одяг для полярників дослідницької бази "Академік Вернадський".
Також дивіться, як Мей Маск у пуховику від українського бренду відпочивала у Швейцарії. Мама Ілона Маска одягла пуховик українського бренду Ienki Ienki.