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Дивіться: Емілі Ратаковскі та Ельза Хоск у головних уборах українського бренду Ruslan Baginskiy

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні
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22 лютого, 10:12
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Світові топ-моделі знову вибрали аксесуари від українського бренду, який люблять голлівудські зірки. Дивіться фото
Емілі Ратаковські та Ельза Хоск у головних уборах від українського дизайнера Руслана Багінського
Емілі Ратаковські та Ельза Хоск у головних уборах від українського дизайнера Руслана Багінського / Фото: instagram.com/emrata, instagram/hoskelsa

Український бренд, в якому Мадонна та Аманда Горман зустрічали 2022-й, знову засвітився на західних знаменитостях. Манекенниця та актриса Емілі Ратаковські та одна з "ангелів" Victoria's Secret Ельза Хоск з'явилися в головних уборах від Ruslan Baginskiy.

Американська модель Емілі Ратаковські, яка нещодавно стала мамою, поділилася у своєму Instagram новим знімком у стрітстайл-образі. Знаменитість була на прогулянці з малюком у стильній вітровці, короткому топі та шапці-відро з абажуром зі штучного хутра від українського дизайнера Руслана Багінського за 6200 грн.

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Емілі Ратаковські у шапці зі штучного хутра від Ruslan Baginskiy за 6200
Емілі Ратаковські у шапці зі штучного хутра від Ruslan Baginskiy за 6200 / Фото: instagram.com/emrata

Ще декількома днями раніше шведська топ-модель засвітилася двічі в аксесуарах бренду. Ельза Хоск, яка теж зараз насолоджується материнством, доповнила стильний лук модною цього сезону хусткою з принтом гусяча лапка за 6200 грн.

Ельза Хоск у хустці від Ruslan Baginskiy за 6200
Ельза Хоск у хустці від Ruslan Baginskiy за 6200 / Фото: hoskelsa

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До цього модель також з'являлася у шапці зі штучного хутра від бренду. На офіційному сайті Ruslan Baginskiy, її ціна 7800 грн.

Ельза Хоск у шапці зі штучного хутра від Ruslan Baginskiy за 7800
Ельза Хоск у шапці зі штучного хутра від Ruslan Baginskiy за 7800 / Фото: hoskelsa

Нагадаємо, що український бренд створив одяг для полярників дослідницької бази "Академік Вернадський".

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Також дивіться, як Мей Маск у пуховику від українського бренду відпочивала у Швейцарії. Мама Ілона Маска одягла пуховик українського бренду Ienki Ienki.

Олена Мело Тсіна
Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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