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Олена Зеленська в елегантному костюмі розповіла про нову функцію у додатку "Дія": образ першої леді

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні
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8 лютого, 14:31
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Дружина президента знову захопила численну публіку стильною появою на масштабному заході Diia Summit
Новий вихід Олени Зеленської у класичному чорному костюмі
Новий вихід Олени Зеленської у класичному чорному костюмі / Фото: president.gov.ua

Днями Олена Зеленська в образі total black з'явилася на зустрічі із президентом Туреччини . Перша леді продовжує залишатися вірною цьому кольору, тому знову вийшла на публіку у класичному чорному костюмі.

Дружина президента взяла участь у масштабному заході Diia Summit, під час якого розповіла про нові опції порталу державних послуг "Дія" у напрямі безбар'єрності. Також обговорювалися інші послуги в "Дії" .

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Новий вихід Олени Зеленської у класичному чорному костюмі
Новий вихід Олени Зеленської у класичному чорному костюмі / Фото: president.gov.ua

Державні послуги в один клік – це шлях до суспільства рівних можливостей, де комфортно кожному. Це ті, чого ми прагнемо, що ми називаємо державою без бар'єрів – де немає вікових, ґендерних обмежень чи перешкод за станом здоров'я.

- Заявила вона.

Новий вихід Олени Зеленської у класичному чорному костюмі
Новий вихід Олени Зеленської у класичному чорному костюмі / Фото: president.gov.ua

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Новий вихід Олени Зеленської у класичному чорному костюмі
Новий вихід Олени Зеленської у класичному чорному костюмі / Фото: president.gov.ua

На окрему увагу заслужив стильний консервативний образ Олени Зеленської. Перша леді була одягнена у класичний чорний брючний костюм. Під піджак дружина президента одягла білий лонгслів. Розпущене волосся лежало в красивому акуратному укладанні зі звичним проділом на один бік. У вухах красувалися сережки-пусети з білими перлами.

Новий вихід Олени Зеленської у класичному чорному костюмі
Новий вихід Олени Зеленської у класичному чорному костюмі / Фото: president.gov.ua

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Перша леді також анонсувала ще один новий розділ – "Дія. Безбар'єрність":

Зараз ми запроваджуємо безбар'єрність на всіх рівнях – від будівництва пандусів до доступності робочих місць. І дуже важливо, щоб безбар'єрність втілювалася також на цифровому рівні. Це не просто розділ, а "спецпідрозділ" "Дії". Його покликання – упростити комунікацію з державою для літніх людей, людей з інвалідністю та інших груп населення, для яких раніше державні послуги не завжди були зручними та дружніми.

– наголосила Олена Зеленська.

Новий вихід Олени Зеленської у класичному чорному костюмі
Новий вихід Олени Зеленської у класичному чорному костюмі / Фото: president.gov.ua

Новий вихід Олени Зеленської у класичному чорному костюмі
Новий вихід Олени Зеленської у класичному чорному костюмі / Фото: president.gov.ua

Також дивіться: найкращі образи Олени Зеленської

Олена Мело Тсіна
Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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