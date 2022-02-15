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Екс-подружка Каньє Веста відкрила показ Laquan Smith у Нью-Йорку у День святого Валентина

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
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15 лютого, 12:09
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Залишитися однією на 14 лютого і не впасти у депресію? Легко! Джулія Фокс вирушила на модний показ, де вийшла на подіум як модель у дуже сексуальному образі
/ Фото: Vogue, Колаж: Сьогодні

Перед тим, як представити свою вогняну осінню колекцію 2022 року, нью-йоркський дизайнер ЛаКуан Сміт вшанував хвилиною мовчання покійного культового редактора Vogue Андре Леона Теллі. Шум, суєта та хаос, які зазвичай панують на Тижнях моди, вгамувався на одну хвилину. Так Сміт хотів зупинити індустрію на мить, щоб дати можливість подумати.

Цей крок дозволив глядачам буквально перевести дух, перш ніж на подіум вийшли моделі в ультра-сексуальному одязі. Саме шоу відкрила екс-дівчина Каньє Веста Джулія Фокс у темно-коричневій сукні-водолазці зі сміливими вирізами на грудях.

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Джулія Фокс на показі Laquan Smith
Джулія Фокс на показі Laquan Smith / Фото: Vogue

Для показу своїх зухвалих нарядів Сміт вибрав приміщення у центрі Нью-Йорка, яке раніше було Асоціацією Даунтауна, приватним клубом, заснованим у 1859 році.

Моя жінка трохи провокаційна, і є щось досить провокаційне у цьому просторі. Господь знає, що тут тоді відбувалося, – розповів Сміт для американського. Vogue .

Laquan Smith Fall 2022 | Фото: Vogue
Laquan Smith Fall 2022 / Фото: Vogue
Laquan Smith Fall 2022 | Фото: Vogue
Laquan Smith Fall 2022 / Фото: Vogue
Laquan Smith Fall 2022 | Фото: Vogue
Laquan Smith Fall 2022 / Фото: Vogue
Laquan Smith Fall 2022 | Фото: Vogue
Laquan Smith Fall 2022 / Фото: Vogue
Laquan Smith Fall 2022 | Фото: Vogue
Laquan Smith Fall 2022 / Фото: Vogue
Laquan Smith Fall 2022 | Фото: Vogue
Laquan Smith Fall 2022 / Фото: Vogue
Laquan Smith Fall 2022 | Фото: Vogue
Laquan Smith Fall 2022 / Фото: Vogue
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Після двох років пандемії та надмірного вживання таких термінів, як "комфортний одяг" або "домашній одяг", Сміт захотів повернути пікантний гламур. У його колекції переважало безліч паєток, норкових шуб та екстремально коротких міні-спідниць.

Laquan Smith Fall 2022
Laquan Smith Fall 2022 / Фото: Vogue

Ця колекція справді була присвячена відродженню Нью-Йорка та новому торжеству життя, — зазначив Сміт.

У колірній палітрі переважали нейтральні тони у поєднанні з електризуючими золотими, червоними та синіми відтінками.

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Гості показу побачили: боді, вкриті блискітками, норкові шапки, штани з низькою посадкою, стегна, що оголюють, укорочені сукні з глибоким V-подібним вирізом і все це разом з громіздкими дублянками.

Laquan Smith Fall 2022
Laquan Smith Fall 2022 / Фото: Vogue

Дизайнер розповів, що під час пандемії продаж боді та сексуальних комбінезонів його бренду зріс на 87%. Він задумався: "Куди йдуть ці жінки?".

Все це він вирішив реалізувати у своїй новій колекції – свобода, сексуальність та модна непристойність оголювати своє тіло.

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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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