Новий тренд: Дженніфер Лопес пофарбувалась у рожевий колір (фото)

Голлівудська знаменитість знає, як привернути увагу та вибирає ефектний модний тренд нового сезону 2022. Подробиці читайте у матеріалі

Дженніфер Лопес у новому образі / Фото: instagram.com/jlo

Дженніфер Лопес змінила імідж. Співачка любить експериментувати із образами, наприклад, нещодавно артистка прийшла у весільній сукні на музичну церемонію. 52-річна зірка вкотре довела, що чудово виглядає абсолютно у будь-якому образі.

Перукар співачки Кріс Епплтон опублікував у своєму Instagram новий знімок Джей Ло, де вона позує з новою зачіскою – волоссям рожевого відтінку bubble gum.

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Дженніфер Лопес з рожевим відтінком волосся / Фото: Инстаграм

Рожевий, щоб хлопці підморгнули, – підписав пост Епплтон.

Швидше за все, нова зачіска Лопес – це або перука, або волосся було пофарбоване тонуючим бальзамом для зйомок проекту, що готується.

Образ Дженніфер натхненний коміксами, популярність яких зросла під час локдаунів. Так, рожевий відтінок волосся вже спробували на собі донька Сінді Кроуфорд модель Кайя Гербер і співачка Дуа Ліпа.

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Підкреслити колір волосся Лопес вирішила за допомогою ефектного мейку – димчастий макіяж очей, виражені брови та нюдові губи.

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