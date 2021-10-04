"Дружба народів": російський ELLE присвятив обкладинку Україні. Користувачі Мережі в гніві

Головною темою номера стало гасло "Без кордонів" і радянський пропагандистський "Дружба народів". розповідаємо подробиці

Кадри зі зйомки жовтневого ELLE Russia / Фото: elle.ru

Російський журнал ELLE присвятив жовтневий номер темі "Дружби народів". Всього в рамках фотопроекту видання створено 25 обкладинок, кожна з яких присвячена різним країнам: Грузії, Узбекистану, Білорусі, Литві, Чечні та іншим. Одна з обкладинок номера була присвячена і Україні.

Над зйомкою про нашу країну працювала українська команда – фотограф Назар Черній і стиліст Олександра Вєтрова, а фотосесію провели в Умані в національному дендрологічному парку "Софіївка".

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Модель Світлана Потомськи позувала в нарядах українських брендів Bevza, Litkovskaya і Ruslan Baginskiy.

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Головний редактор російського ELLE Катерина Мухіна написала в своєму пості в Instagram:

Ця історія – наше визнання любові до України, наше захоплення чарівними дівчатами, талановитими дизайнерами, культурою і природою, тишею її лісів і синявою Карпат. І, звичайно, мовою – вона і є музика, прозора, як вода в річці, і зрозуміла, як білосніжні образи цієї зйомки.

Фотосесія вийшла дуже красива і незвичайна. Але в той же час знімки, які редакція опублікувала в своїх соціальних мережах, отримали величезний шквал критики.

Кадр зі зйомки журнала ELLE / Фото: elle.ru

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Користувачі Мережі дивуються, про яку дружбу може йтися, коли Росія визнана країною агресором по відношенню до України.

Засновниця бренду Cultnaked і модна інфлюенсерша Мері Фуртас написала:

Зйомка красива, але давайте спочатку зупинимо агресію з боку Росії і війну на нашій території, а потім "дружбу".

Неймовірно красиво все зроблено, ідея прекрасна, браво! Але ось це ось "без кордонів" і "дружба народів" від російського видання звучить так лицемірно, ніби готуєтеся до чергової окупації. Вибачте.

- прокоментувала пост Мухіної редактор української версії сайту Buro24 / 7 Єлизавета Павленко.

Цікаво, що слоган "дружба народів" – це досить радянське і навіть пропагандистське гасло. Свого часу влада СРСР свідомо його впроваджувала. У сучасному світі прийнято говорити про партнерство, співробітництво, але в умовах війни, звичайно, це неможливо.

Кадр зі зйомки журнала ELLE / Фото: elle.ru

Як то кажуть: "Благими намірами вимощена дорога в пекло". Схоже, так вийшло і з ідеєю команди російського ELLE. Адже посил "без кордонів" виглядає досить дивно, враховуючи, що Україна якраз намагається відстояти свої кордони.

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