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Як одягатися вдома: беремо приклад із сусідки Керрі Бредшоу

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
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31 січня, 10:00
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В продовженні культового серіалу "Секс у великому місті" не тільки Керрі може похвалитися екстравагантними образами. Їй на п'яти наступає молоде покоління
Стиль у серіалі "І просто так"
Стиль у серіалі "І просто так" / Фото: instagram.com/andjustlikethatcostumes/

Перша хвиля пандемії показала, що легінси, спортивні штани та 1001 футболки поряд з худі та толстовками – найкращий одяг на всі часи. Що цікаво, але ті ж локдауни змусили нас по-новому подивитись на одяг для дому. Багато хто з нас фарбувати губи і наносив улюблений парфум, працюючи вдома за ноутбуком, одягав в сукні та аксесуари на зум-мітинги.

Більшість переглянув свій гардероб, зробивши висновки, що домашній одяг може бути не тільки комфортним, а й стильним. Погодьтеся, відчинити двері симпатичному незнайомцю-кур'єру або новому сусідові в ефектному вбранні – мрія кожної жінки.

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Поки блогери косплеять образи Кері Бредшоу, що відродилася в новому серіалі "І просто так", ми звернули увагу на її стильну сусідку Лізетт.

Сусідка Керрі Бредшоу – Лізетт
Сусідка Керрі Бредшоу – Лізетт / Фото: Сьогодні

Головна героїня проєкту в одному з епізодів відгукувалася про неї так:

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Вона крута. Завжди така... Знаєш, одне плече оголене, а навколо шиї намотане розкішне намисто, або щось особливе.

За сюжетом, жінки починають спілкуватися та потихеньку зближуватися. У передостанній серії Лізетт прийшла по сусідську допомогу до Керрі. Але, не за цукром чи сіллю, як буває у звичайному житті. У світі черевиків Manolo Blahnik сусідка головної героїні виявилася молодим дизайнером ювелірних виробів. І, звичайно, вона вирішила скористатися популярністю Керрі, подарувавши їй каблучку, щоб та надягла її на модний захід і обов'язково зробила пост у своєму Instagram.

У цій сцені ми були трохи вражені образом Лізетт. Дівчина заявилася до 50-річної сусідки у білому боді та прозорій спідниці, не забувши вдягнути прикраси.

Кадр із серіалу "І просто так"
Кадр із серіалу "І просто так" / Фото: Сьогодні

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Наймоднішу письменницю Манхеттена, звичайно, такий образ не здивував. Схоже, сценаристи хотіли донести нам, що у такому вигляді відвідувати сусідів у Верхньому Іст-Сайді – норма.

Ми вирішили підібрати вам образ у стилі сусідки Керрі, який ви легко зможете купити у вітчизняних бутіках. Уперед! Будьте сексуальні вдома та вразьте сусідів.

Боді

Боді, 1299 грн
Боді, 1299 грн / Фото: zara.com

Прозорі штани

Брюки, 2499 грн
Брюки, 2499 грн / Фото: zara.com

Кольє

Кольє, колекція ROME, 99 990 грн
Кольє, колекція ROME, 99 990 грн / Фото: SOVA

Серіал "І просто так"
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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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