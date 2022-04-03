Dolce&Gabbana випустив великодні яйця, які нагадують матрьошок. Бренд підозрюють у підтримці Росії

Кондитерські вироби викликали у користувачів Мережі суперечки. Що хотіли показати італійці, і чому росіяни висловлюють свою подяку бренду

Нова колаборація Dolce&Gabbana з італійською кондитерською компанією / Фото: Колаж: Сьогодні

Італійський бренд люкового одягу Dolce&Gabbana випустив ексклюзивну колекцію цукерок-крашанок. Проект став колаборацією з кондитерською компанією Baci Perugina Italia у рамках святкування сторіччя історичного праліне.

Колекція солодощів була створена кондитерами, а дизайнери Dolce&Gabbana створили принти для упаковки та обгорток цукерок. На них було нанесено культові квіткові принти, характерні для майоліки.

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Колекція великодніх яєць Dolce&Gabbana / Фото: Колаж: Сьогодні

Користувачі Мережі помітили, що великодні яйця дуже нагадують російських матрьошок у кокошниках. У коментарях під фото яєць у Instagram бренду багато хто висловив обурення таким дизайном. Представники бренду, звичайно, ніяких паралелей з матрьошками не проводять, хоча росіяни в коментарях просто тріумфують.

Колекція великодніх яєць Dolce&Gabbana / Фото: Колаж: Сьогодні

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Переосмислення сутності італійської краси в унікальній гармонії відчуттів – сказано в офіційному релізі колекції.

Варто знати, що кондитерська компанія Baci Perugina Italia щороку випускає крашанки. Їхня форма та зовнішній вигляд – не змінюються. Щороку в компанії запрошують креативників, щоб прикрасити упаковку солодощів. Раніше вид цукерок не викликав інтересу чи порівняння з матрьошками.

Колекція солодощів Baci Perugina Italia (2021 рік) / Фото: Инстаграм

Колекція солодощів Baci Perugina Italia (2021 рік) / Фото: Инстаграм

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Звичайно, перед тим як випускати продукцію, маркетингові відділи проводять колосальну роботу за іміджевою складовою, яка має відповідати сьогоденню. Схоже, цього разу вони помилилися, як і Louis Vuitton, які випустили ювелірні вироби із рашистською свастикою.