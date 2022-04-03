Life
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь 📉 Санкції проти Росії ⚠ Удари по українських містах ‼ Переговори з агресором
Поиск на segodnya.ua

Правило двох стін

Зеленська про чоловіка

Медична допомога

Сукні Оскара-2022

Статус біженця

Готуємо борщ у ЄС
СЬОГОДНІ Life Статті про стиль

Dolce&Gabbana випустив великодні яйця, які нагадують матрьошок. Бренд підозрюють у підтримці Росії

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
3 квітня, 21:03
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Кондитерські вироби викликали у користувачів Мережі суперечки. Що хотіли показати італійці, і чому росіяни висловлюють свою подяку бренду
Нова колаборація Dolce&Gabbana з італійською кондитерською компанією
Нова колаборація Dolce&Gabbana з італійською кондитерською компанією / Фото: Колаж: Сьогодні

Італійський бренд люкового одягу Dolce&Gabbana випустив ексклюзивну колекцію цукерок-крашанок. Проект став колаборацією з кондитерською компанією Baci Perugina Italia у рамках святкування сторіччя історичного праліне.

Колекція солодощів була створена кондитерами, а дизайнери Dolce&Gabbana створили принти для упаковки та обгорток цукерок. На них було нанесено культові квіткові принти, характерні для майоліки.

Реклама

Колекція великодніх яєць Dolce&Gabbana
Колекція великодніх яєць Dolce&Gabbana / Фото: Колаж: Сьогодні

Користувачі Мережі помітили, що великодні яйця дуже нагадують російських матрьошок у кокошниках. У коментарях під фото яєць у Instagram бренду багато хто висловив обурення таким дизайном. Представники бренду, звичайно, ніяких паралелей з матрьошками не проводять, хоча росіяни в коментарях просто тріумфують.

Колекція великодніх яєць Dolce&Gabbana
Колекція великодніх яєць Dolce&Gabbana / Фото: Колаж: Сьогодні

Реклама

Переосмислення сутності італійської краси в унікальній гармонії відчуттів – сказано в офіційному релізі колекції.

Варто знати, що кондитерська компанія Baci Perugina Italia щороку випускає крашанки. Їхня форма та зовнішній вигляд – не змінюються. Щороку в компанії запрошують креативників, щоб прикрасити упаковку солодощів. Раніше вид цукерок не викликав інтересу чи порівняння з матрьошками.

Колекція солодощів Baci Perugina Italia (2021 рік)
Колекція солодощів Baci Perugina Italia (2021 рік) / Фото: Инстаграм

Колекція солодощів Baci Perugina Italia (2021 рік)
Колекція солодощів Baci Perugina Italia (2021 рік) / Фото: Инстаграм

Реклама

Звичайно, перед тим як випускати продукцію, маркетингові відділи проводять колосальну роботу за іміджевою складовою, яка має відповідати сьогоденню. Схоже, цього разу вони помилилися, як і Louis Vuitton, які випустили ювелірні вироби із рашистською свастикою.

модаDolce & Gabbana
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram «Сьогодні» в Viber Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Life
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
Залишилися вдома
Жителі Києва
Директорка фінансової компанії Наталія
Директорка фінансової компанії Наталія
Су-шеф та офіціант Катерина
Су-шеф та офіціант Катерина
Актриса театру та кіно Анна
Актриса театру та кіно Анна
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Художники-літографи Тарас та Ніна
Художники-літографи Тарас та Ніна
1 /2
Проєкт The New York Times
Повинен побачити кожен
Дивитись!
Мода та війна
Показ Jean Gritsfeldt у Берліні
Дивитись!
Жіночі історії
Неймовірні перемоги над хворобою
Не здавайся!
Безкоштовно
Онлайн-консультація лікаря
Контакти
Поради військових
Вас взяли у полон. Що робити?
Дізнатись!
Воїни світла
Зіркові захисники України
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даніель Салем Даніель Салем
3
Віктор Бронюк Віктор Бронюк
4
Дмитро Дікусар Дмитро Дікусар
5
Нікіта Добринін Нікіта Добринін
6
Андрій Хливнюк Андрій Хливнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеітаблаєв Ахтем Сеітаблаєв
10
Олег Собчук Олег Собчук
Пророцтво
Питання дня
Коли помре Путін
Дізнатись!
За лаштунками в Бірмінгемі
Як вам фото Джамали із зіркою зі Spice Girls Еммою Лі Бантон?
Більше фото

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Life
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти