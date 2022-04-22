Дочка Кейт Мосс вперше знялася для обкладинки Vogue та розповіла про дитинство зі скандальною мамою супермоделлю

Багато рекламних кампаній для люксових брендів, виходи на подіумах відомих дизайнерів, мати – супермодель… Здається, що світ моди лежить біля ніг Ліли Мосс

Ліла Мосс позувала відомому модному фотографу Стівену Мейзелу / Фото: Колаж: Сьогодні

19-річну доньку Кейт Мосс можна привітати – дівчина вперше знялася для біблії моди та стала головною героїнею травневого номера британського Vogue.

Ліла Мосс позувала культовому фотографу Стівену Мейзелу в образах Prada, Loewe та Dior.

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Ліла Мосс на обкладинці травневого номера Vogue 2022 / Фото: British Vogue

В інтерв'ю дівчина розповіла про маму-супермодель, свою кар'єру, плани на життя та стосунки з папарацці. Зараз Ліла переживає новий етап у житті, Кейт продала будинок 17 століття, в якому вони жили 11 років і тепер їй довелося переїхати до батька – співзасновника Dazed Media Джефферсон Хеку.

Ліла зазначила, що вони з татом дуже близькі, а їхнє улюблене спільне заняття – це гра в карти.

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Ліла Мосс у зйомці для травневого номера британського Vogue 2022 / Фото: British Vogue

Цікаво, що першим словом Ліли були не звичні для нас мама чи тато. Коли кожен рух її матері переслідували фотографи, які розбили табір біля їхнього будинку, то першим словом Ліли було "наці", дитяче скорочення від "папараці".

У віці восьми років вона почала усвідомлювати славу матері.

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Саме тоді я зрозуміла, що папараці цікавляться нею з якоїсь причини. Потім я пішла до середньої школи, і всі казали: О, твоя мама – Кейт Мосс! Я питала: Звідки знаєш, хто вона? Вона стара! Вона стара і нудна!

Також дівчина зізналася, що намагалася захищати Кейт, бо відчувала загрозу від папараці. У дитинстві Ліла була досить серйозною, і навіть копіювала рухи Кейт, завжди опускала голову і не дивилася в камеру фотографів.

Ліла Мосс у зйомці для травневого номера британського Vogue 2022 / Фото: British Vogue

Кейт однаково захищає Лілу. Вона навіть відмовилася дати коментар до інтерв'ю для першого номера Vogue з Лілою, щоб дочка була у центрі уваги.

Ліла відверто розповіла, що має діабет першого типу, і їй доводиться постійно перевіряти рівень цукру в крові.

Що цікаво, у Ліли та Кейт є спільна звичка – вони не залежать від смартфонів. Так, ні супермодель, ні її дочка не проводять багато часу з телефоном. Коли ж їдуть за місто, або читають книгу, дивляться фільми, то взагалі залишають мобільний у кімнаті.

Ліла Мосс у зйомці для травневого номера британського Vogue 2022 / Фото: British Vogue

А риси, що їх відрізняє – це абсолютна серйозність, правильність та відповідальність Ліли та повна їй протилежність Кейт. Журналісти згадали, що торік їм довелося чекати на супермодель на інтерв'ю близько трьох годин, натомість Ліла приходить раніше. Вона наголосила, що не любить спізнюватися.

Дивіться знімки Ліли Мосс у рекламі Ermanno Scervino.