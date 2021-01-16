79-річна Вів'єн Вествуд роздяглася заради навколишнього середовища (фото)

Дизайнерка опублікувала провокаційне фото в Instagram

79-річна Вів'єн Вествуд, яка обожнює провокаційні фотосесії, роздяглася, щоб привернути увагу до теми зміни клімату. Дизайнерка знялася оголеною й опублікувала фото на своїй сторінці в Instagram.

"Врятуй світ", – йдеться у підписі до фото з Вів'єн Вествуд.

Фото: instagram.com/viviennewestwood

Фото: instagram.com/viviennewestwood

На фотографіях вона зображена оголеною, прикриваючи свої інтимні місця мереживною тканиною. Ймовірно, цей наряд – творіння рук самої Вів'єн. Образ вона доповнила черевиками на платформі і товстих квадратних підборах.

Вів'єн Вествуд відома не тільки, як модельєрка, але і як активна учасниця всіляких еко-рухів, акцій на тему клімату та екології. Про це вона навіть розповідала в автобіографічному фільмі "Вествуд: панк, ікона, активістка", який вийшов у 2018 році.

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