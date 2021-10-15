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СЬОГОДНІ Life Статті про стиль

Dior і Chanel за 500 гривень: як світові бренди воюють з виробництвом підробок

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні
15 жовтня, 15:26
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Ні для кого не секрет, що модні сумки і одяг люксових брендів можна купити на всіх ринках України. Аналогічна ситуація склалася в усьому світі. Розповідаємо, як модні бренду ведуть боротьбу з контрафактом
/ Фото: Сьогодні, unsplash.com

Невеликі магазинчики на ринках і в переходах заповнені товарами з лейблами люксових брендів. Серед асортименту можна знайти сумки Dior і Chanel від 500 до 1700 гривень, джинси Roberto Cavalli і сукні Versace по 800 гривень.

Власниця торгової точки на столичному ринку Тетяна розповіла, що у неї на прилавку представлені сумки з логотипами найвідоміших брендів. Всі вони зроблені в Китаї. В основному на цінниках значаться суми в 1650 і 1750 гривень. На сусідніх точках можна знайти товари в два рази дешевше.

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/ Фото: Сьогодні

Споживачі, особливо молоде покоління, відзначають, що краще все-таки купувати брендові речі, ніж підробки. Звичайно, вартість таких речей іноді досягає десятків тисяч доларів.

Бутики брендів не можуть запропонувати вимогливим клієнтам весь асортимент, а більш широкий вибір – в онлайні. Тут справляються і перекупники, які швидко скуповують великі партії, щоб продати все дорожче в Китаї, Південній Кореї та Росії або наштампувати копій.

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Люксові конгломерати і будинки моди стали боротися з такими діями, випускаючи лімітовані колекції і посилюючи правила покупки. Наприклад, щоб купити сумку Hermès Birkin, покупцеві потрібно бути постійним клієнтів дому, записатися в список і чекати кілька років.

Український дизайнер Серж Смолін розповів, що, на його думку, всі обмеження можна обійти:

Є підставні люди, спеціальні агенти, які іменуються шоперами. Вони дійсно ганяються за цими речами, купують їх. Вони завжди знаходять те, що потрібно клієнтові, навіть якщо в бутіку скажуть, що ця річ продається раз на рік в одні руки.

/ Фото: Сьогодні

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Якщо ж брендам вдається зупинити поширення оригінальних речей на чорних ринках, то виробництво підробок – ні. Вся річ у тім, що для Китаю такий бізнес – вигідна справа.

Так, наприклад, в мегаполісі Гуанчжоу працюють сотні фабрик з виробництва фейків. Найчастіше цей товар важко відрізнити від оригіналу. Власне, це і веде до величезних збитків модних брендів. Вирішити це питання не раз намагалися в суді, однак домогтися справедливості виходило в одиничних випадках і тільки частково.

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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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