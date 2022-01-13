Що чекає на модників у 2022-му році: ТОП-5 актуальних трендів за словами стиліста

Що варто зробити, щоб змінити життя на краще – головне питання, яке ми ставимо собі на початку року. Іноді, достатньо лише поповнити гардероб. Стиліст розповідає чим

Головні тренди 2022 року / Фото: Колаж: Сьогодні

Позитивні зміни для України можуть розпочатися зовсім скоро. В цьому впевнені експерти, серед яких і мольфари, і нумерологи та астрологи. 2022 рік обіцяє запам'ятатися яскравістю також для модників.

У програмі "Ранок з Україною" на каналі "Україна" з ведучими Лілією Ребрик та Григорієм Германом стиліст та fashion-аналітик розповіла, які модні рішення в цьому році допоможуть привернути увагу і на яких кольорах слід зосередитись, поповнюючи гардероб.

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За словами Ірени Вінцюк, насамперед варто звернути увагу на головний колір цього року. За версією Pantone, ним став оригінальний відтінок Very Peri.

Це дуже цікавий колір, який підходитиме будь-якої пори року! Наприклад, для весняних буднів ідеальним варіантом може стати широкий блейзер у трендовому кольорі. Він чудово підійде під штани, джинси чи спідницю, – коментує стиліст.

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Наступним трендом fashion-експерт називає комфорт та зручність. Так, у 2022-му році не втратять своєї актуальності трикотажні вироби, зокрема монолуки зі светрів та штанів чи спідниць. Такі зручні комплекти – ідеальний варіант для прогулянки, домашніх зустрічей, дзвінків у Зумі та навіть походу в офіс.

Стиль 70-х та 90-х, як зазначає Ірена, також у тренді цього року:

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Легкий смак вечірок, які так любили у 70-х та 90-х роках – це дуже актуальна тенденція нового року. Наприклад, якщо ви вибираєте жакет – зверніть увагу на ті, що прикрашені великою кількістю бісеру або страз. Штани слід вибирати з яскравими лампасами, прикрашеними намистинами, – радить стиліст.

Ще однією тенденцією, яку повертають у моду світові дизайнери – довжина міні – короткі сукні та спідниці вже заполонили гардероби блогерш, знаменитостей та fashion-інсайдерів.

Prada SS 2022 / Фото: Vogue

Не варто нехтувати і стьобаними речами – коментує експерт.

Яскравий або базовий стьобаний одяг – вибирати вам. Але для весняно-осіннього сезону цей тренд припаде до смаку кожному. Єдине, що варто запам'ятати – такі речі, доповнені будь-якими речами, додають зайві кілограми. Тому, якщо ви не хочете додавати об'єму у певних частинах тіла – не вибирайте стьобані речі саме для цієї частини вашого силуету, – розповіла Ірена.

Дивіться програму "Ранок з Україною" у будні о 6:30 на каналі "Україна" .

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