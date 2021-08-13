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Що взяти у відпустку: 5 образів для подорожей в розпал оксамитового сезону (фото)

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Редактор проєкту "Красиво"
13 серпня, 17:30
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Ламаєте голову, що взяти у відпустку в останню хвилину? Розповідаємо в матеріалі, які речі найнеобхідніші, щоб скласти стильні образи в подорожі
/ Фото: instagram.com/camilacoelho

Коли літо підходить до свого логічного завершення, все, чого хочеться – надіти самий модний купальник сезону і зануритися в прохолодне море. Перечекавши наплив туристів в сезон, вирушаємо на відпочинок, дивитися неймовірної краси заходи сонця й світитись в максимально трендових і комфортних речах.

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У розпал оксамитового сезону ми вирішили зібрати 5 найстильніших луків для тих, хто збирається у відпустку і готувється збирати валізи. Не дякуйте.

Стиль Бохо

Одяг на тонких бретелях стане ідеальним варіантом для прогулянки. Не бійтеся довжини максі, виріб з натуральної тканини захистить вас від сонячних опіків і не змусить знемагати від спеки. Доповнити образ можна легкою хусткою, яка прикриє від палючого сонця і допоможе легше перенести високу температуру.

/ Фото: Сьогодні

Пляжний шик

Вирушаючи до моря, не забудьте про легку туніку. Такий елемент гардеробу стане універсальним на відпочинку, адже поєднувати її можна як з сандалями на низькому ходу, так і з босоніжками на невеликому каблуці для більш офіційних виходів.

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/ Фото: Сьогодні

Підняти вітрила

Одна з кращих літніх розваг – прогулянки по воді на яхті або катері. Якщо вам пощастило бути запрошеною на таку вечірку, подбайте про свій комфорт: плечі краще прикрити від зайвого ультрафіолетового опромінювання, але залишити під сорочкою топ або боді. Якщо ви не уявляєте вечірку без взуття на підборах, краще віддати перевагу формі kitten heel.

/ Фото: Сьогодні

Виріз halter

Влітку не потрібно шукати привід вигуляти найкращу сукню і босоніжки зі стразами. Вирушаючи на вечерю в ресторан або в театр, найкращим рішенням буде надіти шовкове міді з горловиною halter. Це підкреслить витончену лінію плеча, а завдяки легкому крою ви можете не переживати про спеку. Доповнюйте образ ювелірними прикрасами в теплих відтінках.

/ Фото: Сьогодні

Квітковий принт

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Для походів по музеях і галереях в подорожі ідеально підійде лляний костюм небесного відтінку. Однотонний матеріал костюма збалансує сорочку з квітковим принтом та ніжно-рожеві балетки. Образ вийде не нудним і літнім.

/ Фото: Сьогодні

Дивіться в ролику про відпочинок на українських курортах :

Раніше ми розповідали:

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Редактор проєкту "Красиво"

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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