Новий тренд 2022 від Saint Laurent: що таке пантабутс і чому вони коштують 150 тис грн

Виявляється, чоботи-штани мають назву. Французький модний будинок вигадав для цієї моделі оригінальне найменування, яке безумовно увійде до словника моди

Пантабутс – новий тренд сезону 2022 від Saint Laurent / Фото: Колаж: Сьогодні

Мода вражає! Саме так думає більшість обивателів, дивлячись на нові витвори дизайнерів. Крокси на шпильці, віртуальний одяг і речі, які, часом, неможливо уявити, як носити.

Saint Laurent випустили чоботи-штани, які вже кілька сезонів носять знаменитості, серед яких Кім Кардашян. У цієї моделі тепер з'явилася офіційна назва пантабутс (Pantaboots – поєднання англ. слів pants та boots).

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Чоботи-штани Saint Laurent / Фото: Колаж: Сьогодні

Звичайно, ми не можемо поки що уявити таку річ у нашому гардеробі, але, безумовно, вона увійде в історію моди.

Французький модний будинок випустив кілька варіантів таких, чи то штанів, чи то подовжених чобіт. У бутіках та на сайті бренду можна знайти 9 моделей різних кольорів. Облягаючі штани виконані з вовни, бавовни, джинсової тканини, замші та натуральної шкіри.

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Saint Laurent Pre-Fall 2021 / Фото: Instagram/ysl

Штани прикрашені п'ятьма кишенями та застібками, а висота каблука цієї чудо-речі становить 11 см.

Вартість моделей стартує від 2500 євро та досягає 4950 євро (від 77 500 грн до 153 000 грн).

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Saint Laurent Pre-Fall 2021 / Фото: Instagram/ysl

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