Що носити восени: 5 модних дощовиків для негоди від українських брендів (фото)

Поки в кінці літа безперестанку йдуть проливні дощі, а всі плани про довгі прогулянки зірвані, зберегти гарний настрій допоможе – яскравий дощовик. Щоб вам не довелося в негоду ганяти по місту, мокнути і проявляти чудеса еквілібристики, перестрибуючи через калюжі, ми вибрали 5 різних дощовиків, які допоможуть пережити будь-який дощ і сірість.
Ми знайшли, де можна купити найстильніші дощовики сезону осінь – 2021 від українських дизайнерів.
Dax Rain
Ціни стартують від 1820 гривень.
CODA STUDIO
Ціни стартують від 1000 гривень.
S-cape
Ціни стартують від 2280 гривень.
Stay See
Ціни стартують від 1650 гривень.
Rain or Shine
Ціна за дощовик 2390 гривень.
І ще плюс два варіанти, які вам сподобаються.
- Якщо ви власник домашнього вихованця, не варто забувати і за його комфорт в дощовий день. Ціни стартують від 169 гривень.
- У тому випадку, якщо дощ застав вас зненацька або просто не хочете витрачатися на брендовий дощовик. Варіант з переходу – 20 гривень.
Якщо ви збираєтеся стати щасливою власницею дощовика вперше, даємо поради, з яким одягом його можна поєднувати.
- Необов'язково носити гумові чоботи, якщо на вулиці дощ. Ми радимо надягати модне лаковане взуття. Звичайно, кожен день їх не поносиш, через постійну вологу підошва взуття може деформуватися або відклеїтися.
- Хоч стовпчики термометра і показують +23°C вдень, вранці і ввечері він опускається до всіх +11-12°C. Щоб не замерзнути, надягайте оверсайз в'язаний светр або яскравий вовняний лонгслів, кросівки і спідницю довжини міді.
- Самим же практичним підійде total black лук – не просто ідеальний, але і безпрограшний варіант в будь-яку погоду.
Дивіться в ролику, як заощадити на осінніх покупках :
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