Чорний брючний костюм ніколи не вийде з моди. Ось як його носить онучка Ротару

Соня Євдокименко обрала один з улюблених українських брендів Олени Зеленської – ELENAREVA

Фото: instagram.com/iamsofiaeve

У модному арсеналі Соні Євдокименко не тільки кольє, як у Грейс Келлі. 19-річна співачка добре розбирається в трендах і вміє створювати образи, що запам'ятовуються. Один з таких вона продемонструвала в фотосесії – маскулінний чорний костюм, ніби знятий з плеча бойфренда.

Вбрання для зйомки Соня Євдокименко вибрала з асортименту ELENAREVA. Днями в костюмі цього українського бренду Олена Зеленська відвідала Маріїнський палац.

Фото: instagram.com/iamsofiaeve

На відміну від першої леді, внучка Софії Ротару віддала перевагу завжди актуальній класиці. Під костюм вона одягла жилет і білу сорочку, що зробило образ більш офіційним. Також Соня взула туфлі оксфорди в чоловічому стилі.

Фото: instagram.com/tymurdeina

Автором виразних чорно-білих кадрів став Тимур Дейна. Він відомий по фотосесіям для Макса Барських, Андре Тана, Маші Горбань і Вікторії Боні.

Раніше ми розповідали про ще одну зйомку Соні Євдокименко в спокусливому чорному боді.

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