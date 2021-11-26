Life
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
📣 30 запитань Зеленському 🔔 Загроза війни з Росією 🇺🇦 Ультиматум Майдану 👜 Чорна п'ятниця 2021

Black Friday 2021

Must Have Косметика

Круті фото на смартфон

Шоу "Маска"-2

Новий рік 2022

Ціна - космос!
СЬОГОДНІ Life Статті про стиль

В останню хвилину: ТОП-10 трендових сумок за гарячими цінами на Чорну п'ятницю 2021

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор проекту Красиво
26 листопада, 16:00
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Серед цих моделей точно є "та сама", яка дуже чекає, коли ви її заберете
Чорна п'ятниця 2021: сумки за вигідними цінами
Чорна п'ятниця 2021: сумки за вигідними цінами / Фото: Колаж: Сьогодні

Чорна п'ятниця 2021 на те й п'ятниця, щоб вдосталь походити магазинами, не шкодуючи часу і сил, полюючи на свою нереальну знижку. З 26 по 29 листопада в ТРЦ буде ажіотаж, тому не завжди є сенс туди йти, адже ніхто не скасував онлайн-шопінг, тож радимо побалувати себе ідеальними б'юті-покупками.

"Жіноча сумочка може багато розповісти про її власницю" , – такими словами починається одна із серій культового серіалу "Відчайдушні домогосподарки". Це незаперечна аксіома, тому кожна з нас завжди так прискіпливо шукає ту саму "свою" сумку. А може, й не одну.

Реклама

Ми вам розповімо про найтрендовіші сумки, які в Чорну п'ятницю 2021 року опустили свої ціни нижче нікуди.

Чорна п'ятниця 2021: жіночі сумки за вигідними цінами

Шопер

Та сама найбільша жіноча сумка, яка стала героїнею численних анекдотів і чоловічого здивування, але для нас, дівчат, завжди буде надійною подружкою. У такій сумці можна носити все: від рулону шпалер до змінної пари взуття. Вона саме на той випадок, якщо фраза "вийшла з дому – і полетіла до Парижу" – про вас. Шопер у Чорну п'ятницю 2021 року просто гріх не купити.

Шопер з бежевої фактурної шкіри за 2640 грн (ціна раніше 3300 грн)
Шопер з бежевої фактурної шкіри за 2640 грн (ціна раніше 3300 грн) / Фото: kachorovska.com/

Реклама

Ланцюги

Сумки з ручкою-ланцюгом ще довго не вийдуть із моди. Вони дуже вигідно поєднуються з елегантним луком та актуальні як узимку, так і влітку. Тому поспішайте купити сумку з ланцюгом зі знижкою у Чорну п'ятницю 2021 року.

Сумки-клатчі з еко-шкіри з ланцюжком за 510 грн (ціна раніше 599 грн)
Сумки-клатчі з еко-шкіри з ланцюжком за 510 грн (ціна раніше 599 грн) / Фото: romashka

"Плюшеві" сумки

У моду увірвалася тенденція на все м'яке, пухнасте і максимально комфортне. Не оминула вона й аксесуари. Сумки плюшеві сумки користуються попитом серед блогерів та тих, хто стежить за трендами. Купити плюшеву сумку у Чорну п'ятницю можна дуже вигідно.

Реклама

Сумка-шоппер із штучного хутра з плюшевим ефектом за 4 072 грн (ціна раніше 5 090 грн)
Сумка-шоппер із штучного хутра з плюшевим ефектом за 4 072 грн (ціна раніше 5 090 грн) / Фото: LIU JO

Сумка-ремінь на пояс

Актуальна модель для тих, хто не носить багато речей та любить виглядати стильно. Така сумка чудово комбінується у поєднанні з сукнею-максі і піджаком "з чоловічого плеча". Купуйте сумку-пояс зі знижкою і не думайте більше, як підкреслити талію в улюбленому оверсайзі.

Поясна сумка на пояс S&M за 429 грн (ціна раніше 500 грн)
Поясна сумка на пояс S&M за 429 грн (ціна раніше 500 грн) / Фото: rozetka.com.ua

У стилі диско

Щороку кожну з нас стабільно запрошують на захід, на якому блискуча сумка в стилі диско або якийсь мерехтливий клатч – просто must have. Ось і настав час нарешті його купити в розпал Чорної п'ятниці 2021 року. Повірте, потім ще спасибі собі скажите.

Золотистий клатч зі стразами для вечірки за 559 грн (ціна раніше 760 грн)
Золотистий клатч зі стразами для вечірки за 559 грн (ціна раніше 760 грн) / Фото: rozetka.com.ua

Міні-сумка

Найспірніший дизайн, який викликає так багато обговорень. Екстремальні пропорції сумки змушують одночасно й дивуватися, мовляв, у чому сенс, але водночас рука так і тягнеться її помацати, подивитися, прикинути: ключі та телефон помістяться, була-не була – беру!

Маленька жіноча сумка-клатч за 520 грн (ціна раніше 560 грн)
Маленька жіноча сумка-клатч за 520 грн (ціна раніше 560 грн) / Фото: rozetka.com.ua

Бананка

Сумка для спортивних людей, які перш за все дбають про комфорт. Купити бананку на Чорну п'ятницю 2021 року можна за знижкою, яка нам і не снилася.

Поясна бананка за 295 грн (ціна раніше 899 грн)
Поясна бананка за 295 грн (ціна раніше 899 грн) / Фото: intertop.ua

Рюкзаки

Стильне та прагматичне рішення, яке не раз рятувало дівчат. Рюкзак ніколи не втратить своєї актуальності саме завдяки комфорту в носінні. Купуйте жіночий стильний рюкзак, не замислюючись – знадобиться!

Лаконічний рюкзак з еко-шкіри за 467 грн (ціна раніше 549 грн)
Лаконічний рюкзак з еко-шкіри за 467 грн (ціна раніше 549 грн) / Фото: romashka

Сумка-саквояж

Оригінальний саквояж не залишить вас поза увагою модної тусовки і просто на прогулянці в місті. Напевно, така модель ніколи не застаріє і не вийде із моди. Купити сумку-саквояж на Чорну п'ятницю 2021 можна особливо вигідно.

Жіноча сумка-саквояж із натуральної шкіри за 2 380 грн (ціна раніше 2 800 грн)
Жіноча сумка-саквояж із натуральної шкіри за 2 380 грн (ціна раніше 2 800 грн) / Фото: vitotorelli

Оновлена класика

Старі-добрі класичні сумки таких моделей знову підкорили світ. Вони неймовірно жіночні та елегантні. Не сумнівайтесь, про таке придбання не пошкодуєте.

Сумка класичної форми за 510 грн (ціна раніше 599 грн)
Сумка класичної форми за 510 грн (ціна раніше 599 грн) / Фото: romashka

Читайте також:

Олена Мело Тсіна
Олена Мело Тсіна Редактор проекту Красиво

Я не з тих людей, які знали зі школи, ким будуть, коли виростуть. Але одна важлива людина якось мені сказала: "Освіта філолога - поліфункціональна: можеш бути і вчителем, і журналістом, і будь-ким, якщо мізки працюють", - тому присвятила себе поглибленому вивченню літератури і навіть випустила збірку творів, щоб мама пишалася. У журналістиці з 2014 року. Працювала в інтернет-виданнях: Infomist, Телеграф та HOCHU.ua. До команди Сегодня.ua приєдналася у листопаді 2021 року.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
Wow Black Friday
Wish list beauty-покупок
Ще більше бестселлерів
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Just do it
Корисна порада на сьогодні
No Smoking
Ефективні поради
Be Healthy
Скільки потрібно випити води за добу?
Розрахувати
Кількість рідини:
Happy New Year
Зустрічаємо Новий рік у Європі
Обрати напрямок
Weeknd для Billboard
"Blinding Lights" — хіт найпопулярніший в історії чарту
Мобільні духом
Отримай свою суперсилу
Залітай у всесвіт Київстар!
Лайфхак тижня
Як зробити фото на 1000 лайків
Хакнути
Здорово
Дізнатися індекс маси свого тіла СЬОГОДНІ
Розрахувати
Ваш ІМТ
Be like Carrie Bradshow
Хочеш орендувати відому квартиру героїні
Скільки коштує житло у стилі Керрі
Особистий досвід
Що потрібно знати перед тим, як стояти на цвяхах
Чесний відгук
Осіннє чтиво
Обираємо книгу під настрій
Читатиму
Найдорожчий спецтопік
Дорожче просто не знайдеш
Наскільки за рік подорожчало багате життя?
Йдемо у найдорожчий супермаркет Києва
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
22 - 28 листопада
Читати гороскоп
Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Про нову методику тарифоутворення
Life
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти