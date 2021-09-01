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Церемонія відкриття: Найкращі вбрання червоної доріжки Венеціанського кінофестивалю – 2021

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Редактор проєкту "Красиво"
1 вересня, 20:58
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Знаменитості блищали в нарядах світових будинків моди, серед яких Chanel, Dolce & Gabbana, Versace і Armani. Читайте в нашому матеріалі про найкрасивіші образи зірок
Червона доріжка Венеціанського кінофестивалю - 2021
Червона доріжка Венеціанського кінофестивалю - 2021 / Фото: Getty Images

В Італії, на острові Лідо відкрився 78-й щорічний Венеціанський міжнародний кінофестиваль. З самого ранку на захід, який триватиме до 11 вересня, прибувають найзнаменитіші гості.

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Відкриє кінофестиваль новий фільм Педро Альмодовара "Паралельні матері", в якому головні ролі зіграли Пенелопа Крус і Россі Де Пальма. Також в програмі є три українські фільми.

В цьому році в журі крім голови Пон Чжун Хо ("Паразити") запросили режисера Хлою Чжао ("Земля кочівників"), актрис Вірджинію Ефіра, Синтію Еріво, Сару Гадон, документаліста Олександра Нана і режисера Саверіо Костанцо.

Як повідомляли раніше організатори, на Венеціанський кінофестиваль пускатимуть тільки відвідувачів зі спеціальними пропусками із зазначенням сертифікатів вакцинації від COVID-19 або відсутністю вірусу. Але це не завадило зіркам відвідати настільки значущу подія.

Розглядаємо найкрасивіші і ефектні образи з церемонії відкриття 78-го Венеціанського кінофестивалю.

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На червоній доріжці блищали: Пенелопа Крус, Ізабель Юппер, Хелен Міррен, Бьянка Балті, Адріана Ліма і багато інших. У цьому році дуже явно, що зіркам і їх стилістам не вистачало блиску через повсюдні локдауни. На знаменитостей виблискували не тільки діаманти Cartier, які були одними з головних спонсорів, а й сукні.

Так, Адріана Ліма з'явилася в яскраво-червоній сукні в пайєтках Etro, Серена Россі в білому з розсипом пайетках Armani Prive, а затьмарила усіх Хелен Міррен в образі від Dolce & Gabbana – актриса обрала сукню бірюзового кольору в... пайєтках.

Адріана Ліма
Адріана Ліма / Фото: Getty Images

Хелен Міррен
Хелен Міррен / Фото: Getty Images

Серена Россі
Серена Россі

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Модель Бьянка Балті приміряла сукню з кутюрного показу Alta Moda, який буквально завершився напередодні ввечері 31-го серпня.

Бьянка Балті
Бьянка Балті / Фото: Getty Images

Найстильнішим виходом на червоній доріжці фестивалю стала поява 40-річної моделі Маріякарли Босконо. Вона вийшла в сукні благородного коричневого відтінку Versace. До них модель одягла намисто з діамантами і смарагдами.

Маріякарла Босконо
Маріякарла Босконо / Фото: Getty Images

Ізабель Юппер змінила образи Balenciaga на більш витончені Armani Prive. А от Пенелопа Крус залишилася вірна модному дому Chanel, підтримуючи рекламні контракти

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Ізабель Юппер
Ізабель Юппер / Фото: Getty Images

Пенелопа Крус та Мілена Сміт
Пенелопа Крус та Мілена Сміт / Фото: Getty Images

Анна Делло Руссо
Анна Делло Руссо / Фото: instagram.com/annadellorusso/

Сара Сампайо і Барбара Палвін
Сара Сампайо і Барбара Палвін

Дивіться в ролику про червоній доріжці Канн :

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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Редактор проєкту "Красиво"

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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