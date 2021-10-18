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СЬОГОДНІ Life Статті про стиль

7 пар ботфорт Zara, які ви не захочете знімати цієї осені та взимку (фото, ціни)

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні
18 жовтня, 15:15
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Один з головних трендів сезону – комфорт. Вибираємо ботфорти з плоскою підошвою, на зручному і стійкому каблуці, звикаємо до незвичайних забарвлень і тримаємо ноги в теплі
Трендові ботфорти Zara осінь-зима 2021
Трендові ботфорти Zara осінь-зима 2021 / Фото: zara.com

Ми продовжуємо розглядати самі модні кросівки сезону осінь-зима 2021, але в той же час замислюємося про наближення холодів. Погодьтеся, носити спортивне взуття, коли на вулиці -100°C не зовсім приємно.

У цьому сезоні тренд на ботфорти не збирається здавати обертів. Ми давно вже змирилися з їх появою, а тепер і дизайнери люксових брендів все частіше включають їх у свої колекції. Інтерпретації та вибір величезний – від яскравих неонових відтінків до висоти халяви.

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Повернення в моду цієї моделі взуття можна зрозуміти і прийняти, враховуючи і той факт, що вони не просто тренд, а й універсальна річ. Ботфорти просто незамінні в прохолодну погоду, коли утеплити хочеться кожну частину тіла.

Носити їх можна з короткими спідницями-міні і теплими в'язаними светрами, шкіряними шортами і піджаками оверсайз, спідницями і сукнями довжини міді з відверто високими розрізами, а також надягати поверх джинс-скінні.

Ми вибрали 7 варіантів ботфорт на будь-який смак і колір, які можна купити в Zara.

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На плоскій підошві

Ботфорти 1899 грн
Ботфорти 1899 грн / Фото: zara.com

На низькому квадратному каблуці

Ботфорти, 1899 грн
Ботфорти, 1899 грн / Фото: zara.com

Білі лаковані

Ботфорти, 3299 грн
Ботфорти, 3299 грн / Фото: zara.com

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З еластичною халявою

Ботфорти, 3299 грн
Ботфорти, 3299 грн / Фото: zara.com

На танкетці

Ботфорти, 7999 грн
Ботфорти, 7999 грн / Фото: zara.com

Яскраво-сині на підборах

Ботфорти, 2999 грн
Ботфорти, 2999 грн / Фото: zara.com

З широкою халявою

Ботфорти, 6999 грн
Ботфорти, 6999 грн / Фото: zara.com

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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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