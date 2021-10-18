7 пар ботфорт Zara, які ви не захочете знімати цієї осені та взимку (фото, ціни)

Ми продовжуємо розглядати самі модні кросівки сезону осінь-зима 2021, але в той же час замислюємося про наближення холодів. Погодьтеся, носити спортивне взуття, коли на вулиці -100°C не зовсім приємно.
У цьому сезоні тренд на ботфорти не збирається здавати обертів. Ми давно вже змирилися з їх появою, а тепер і дизайнери люксових брендів все частіше включають їх у свої колекції. Інтерпретації та вибір величезний – від яскравих неонових відтінків до висоти халяви.
Повернення в моду цієї моделі взуття можна зрозуміти і прийняти, враховуючи і той факт, що вони не просто тренд, а й універсальна річ. Ботфорти просто незамінні в прохолодну погоду, коли утеплити хочеться кожну частину тіла.
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Носити їх можна з короткими спідницями-міні і теплими в'язаними светрами, шкіряними шортами і піджаками оверсайз, спідницями і сукнями довжини міді з відверто високими розрізами, а також надягати поверх джинс-скінні.
Ми вибрали 7 варіантів ботфорт на будь-який смак і колір, які можна купити в Zara.
На плоскій підошві
На низькому квадратному каблуці
Білі лаковані
З еластичною халявою
На танкетці
Яскраво-сині на підборах
З широкою халявою
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