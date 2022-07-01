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Босоніжки літо 2022 – стильні моделі від українських брендів (фото, ціна)

Міла Тодоренко Міла Тодоренко Редактор
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1 липня, 11:00
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Наймодніші варіанти, які ми знайшли у вітчизняних виробників за нормальні гроші. Дивіться добірку літнього взуття і де його можна придбати
Модні босоніжки на літо 2022 року від українських брендів
Модні босоніжки на літо 2022 року від українських брендів / Фото: Колаж: Сьогодні

Босоніжки та сандалії – синонім літньої моди. Модниці в усьому світі люблять відкрите взуття, адже його легко комбінувати з усіма речами в гардеробі. На тонких ремінцях, з квадратними носами, масивні моделі або варіанти на товстій підошві, каблуки з декором, всілякі відтінки від білого до чорного... Цього сезону є що вибрати.

Стильне взуття у стилі 1970-х, як у Керрі Бредшоу, чи практичні моделі. Все залежить від ваших уподобань.

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Ми подивилися в колекціях українських брендів та зібрали найактуальніші босоніжки та сандалії, які стануть ідеальним доповненням до літнього образу. Не забувайте, купуючи одяг у вітчизняних виробників, ви підтримуєте економіку та даєте можливість людям заробити та виплатити зарплати.

Туфлі рожевого кольору із сіточкою tm ByMe (2072 грн)
Туфлі рожевого кольору із сіточкою tm ByMe (2072 грн) / Фото: прес-служба

Босоніжки Carol коричневі шкіряні на зав'язках (3300 грн)
Босоніжки Carol коричневі шкіряні на зав'язках (3300 грн) / Фото: kachorovska.com/

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Босоніжки Jastoni_shoes (ціна на запит)
Босоніжки Jastoni_shoes (ціна на запит)

Босоніжки One by One (2100 грн)
Босоніжки One by One (2100 грн)

Босоніжки Gino Figini (1650 грн)
Босоніжки Gino Figini (1650 грн)

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Сандалі Gino Figini (1650 грн)
Сандалі Gino Figini (1650 грн)

Сандалії jastoni_shoes (1650 грн)
Сандалії jastoni_shoes (1650 грн)

Сандалії Anna Yakovenko (ціна на запит)
Сандалії Anna Yakovenko (ціна на запит)

Мюлі Dijoule (1550 грн)
Мюлі Dijoule (1550 грн)

Вибирайте костюми від українських дизайнерів і польського рітейлера, які ідеально підійдуть до наймоднішого літнього взуття.

Міла Тодоренко
Міла Тодоренко Редактор

Закінчила Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка. Пишу про красу, моду, тренди та про все, що надихає зумерів

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