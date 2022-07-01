Босоніжки літо 2022 – стильні моделі від українських брендів (фото, ціна)

Наймодніші варіанти, які ми знайшли у вітчизняних виробників за нормальні гроші. Дивіться добірку літнього взуття і де його можна придбати

Модні босоніжки на літо 2022 року від українських брендів / Фото: Колаж: Сьогодні

Босоніжки та сандалії – синонім літньої моди. Модниці в усьому світі люблять відкрите взуття, адже його легко комбінувати з усіма речами в гардеробі. На тонких ремінцях, з квадратними носами, масивні моделі або варіанти на товстій підошві, каблуки з декором, всілякі відтінки від білого до чорного... Цього сезону є що вибрати.

Стильне взуття у стилі 1970-х, як у Керрі Бредшоу, чи практичні моделі. Все залежить від ваших уподобань.

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Ми подивилися в колекціях українських брендів та зібрали найактуальніші босоніжки та сандалії, які стануть ідеальним доповненням до літнього образу. Не забувайте, купуючи одяг у вітчизняних виробників, ви підтримуєте економіку та даєте можливість людям заробити та виплатити зарплати.

Туфлі рожевого кольору із сіточкою tm ByMe (2072 грн) / Фото: прес-служба

Босоніжки Carol коричневі шкіряні на зав'язках (3300 грн) / Фото: kachorovska.com/

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Босоніжки Jastoni_shoes (ціна на запит)

Босоніжки One by One (2100 грн)

Босоніжки Gino Figini (1650 грн)

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Сандалі Gino Figini (1650 грн)

Сандалії jastoni_shoes (1650 грн)

Сандалії Anna Yakovenko (ціна на запит)

Мюлі Dijoule (1550 грн)

Вибирайте костюми від українських дизайнерів і польського рітейлера, які ідеально підійдуть до наймоднішого літнього взуття.