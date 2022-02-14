Битва образів: Пенелопа Крус vs модель у кутюрній сукні Chanel (голосування)

Новий вихід актриси в Chanel нагадав Попелюшку чи фарфорову ляльку. Пропонуємо проголосувати та дізнатися, кому більше йде образ

Кому більше йде вбрання Chanel, Пенелопі Крус чи моделі: голосування / Фото: Getty Images, Vogue

Пенелопа Крус, яка нещодавно отримала престижну нагороду у Музеї сучасного мистецтва в Нью-Йорку, знову захопила публіку образом від Chanel. У наряді "принцеси" на національній премії "Гойя" вона виглядала чудово!

В Іспанії вперше в період пандемії у повноцінному живому форматі відбулася церемонія нагород головної іспанської кінопремії "Гойя". Відвідали її і знамените подружжя Пенелопа Крус та Хав'єр Бардема. Знімками акторка поділилася у своєму Instagram.

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Пенелопа Крус та Хав'єр Бардема на церемонії нагород головної іспанської кінопремії "Гойя" / Фото: instagram.com/penelopecruzoficial

Пенелопа Крус цього і минулого року попрацювала на славу, за що отримала заповітну номінацію на "Оскарі" та на "Гойя" за роботу над "Паралельними матерями", її роль у картині Педро Альмодовара виявилася поза конкуренцією.

Пенелопа Крус на церемонії нагород головної іспанської кінопремії "Гойя" / Фото: Getty Images

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Пенелопа Крус на церемонії нагород головної іспанської кінопремії "Гойя" / Фото: Getty Images

Пенелопа Крус на церемонії нагород головної іспанської кінопремії "Гойя" / Фото: Getty Images

Вкотре амбасадор Будинку Chanel не змінює бренду у найважливіші моменти у кар'єрі. На заході актриса з'явилася в одній із суконь французької марки з останнього кутюрного показу весна 2022 року з атласу блідо-бузкового відтінку, розшитій білими та червоними квітами.

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Chanel Couture Spring 2021 / Фото: Vogue

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