Битва образів: Ірина Шейк та Розі Гантінгтон-Вайтлі у шкіряних тренчах

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Речі зі шкіри – один із ключових трендів 2021. І поки одні експериментують зі шкіряними сорочками і бра, супермоделі Ірина Шейк та Розі Гантінгтон-Вайтлі звертаються до нової класики. Тренч зі шкіри – як раз із цієї категорії. У схожих образах дівчата засвітилися на вулицях Нью-Йорка.

Ангел "Victoria's Secret" Розі Гантінгтон-Вайтлі потрапила в об'єктиви папараці вчора ввечері дорогою на вечерю. Вбрання total white британська модель доповнила червоним тренчем із м'ятої глянсової шкіри Bottega Veneta за 9400 дол. Також вона підібрала босоніжки і об'ємний клатч того ж бренду, а з прикрас – каблучки і кольє-ланцюг Tiffany.

Розі Гантінгтон-Вайтлі Фото: Getty Images

Російську супермодель Ірину Шейк сфотографували під час прогулянки з донькою Леєю минулих вихідних. Вона надала перевагу монохромному образу. Поверх трикотажного костюма шоколадного відтінку зірка одягла рудий тренч Manokhi за порівняно скромні 2000 дол. Образ завершили ботильйони з принтом під шкіру рептилій і мінімалістичні прикраси на шиї.

Ірина Шейк Фото: Getty Images

Цікаво, що для обох моделей це далеко не перший вихід у шкіряних тренчах. Раніше Розі Гантінгтон-Вайтлі та Ірина Шейк також з'являлися у більш нейтральних – чорних.

Нагадаємо, нещодавно Джилл Байден з'явилася на публіці в старому образі.

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