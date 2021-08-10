Бейонсе прикрасила відразу 4 обкладинки журналу Harper's Bazaar (фото)

39-річна співачка дала відверте інтерв'ю, в якому поділилася з читачами проблемами зі здоров'ям і своєму відношенню до віку та наближаючомуся дню народження

Бейонсе, яка раніше створила масивні кросівки для Adidas, знялася в новій фотосесії. Співачка з'явилася на обкладинці вересневого номера журналу Harper's Bazaar .

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Номер вийшов під назвою The Icon Issue. 39-річна артистка прикрасила відразу чотири обкладинки глянцевого видання.

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Позувала зірка в нарядах з нової колекції Ivy Park, створеної спільно з Adidas. Вона була присвячена афроамериканським ковбоям.

/ Фото: instagram.com/beyonce

Бейонсе дала відверте інтерв'ю виданню, в якому розповіла, як ставиться до свого 40-річчя, що відсвяткує у вересні, і якими жінками надихається.

/ Фото: harpersbazaar.com

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Зірка зазначила, що боролася з безсонням через гастролі більше половини свого життя, страждала від фізичного болю через зношування м'язів від танців на підборах. До всього – проблеми з волоссям і шкірою через частий макіяж і завивки. Згодом співачка навчилася цінувати і берегти себе.

/ Фото: harpersbazaar.com

Також Бейонсе поділилася, що мріє, щоб наступний етап її життя був сповнений веселощів і свободи.

Дивіться відео про вбрання співачки :

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