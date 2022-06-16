40-річна Бейонсе на коні, на кулі і не лише знялася для обкладинки британського Vogue (фото)

Суперзірка позувала у футуристичних образах для липневого номера англійського глянцю. Схоже, саме так співачка вирішила анонсувати вихід нового альбому

Бейонсе у зйомці британського Vogue / Фото: Колаж: Сьогодні, British Vogue

Бейонсе стала головною героїнею нового липневого номера британського Vogue. Співачка постала у костюмах та образах, які явно заявляють – Я суперзірка!

Для зйомки модного глянцю були використані різноманітні концертні атрибути, серед яких дзеркальні кулі, світлові короби, головні убори та, звичайно, кінь на танцполі.

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Бейонсе у зйомці британського Vogue / Фото: British Vogue

В інтерв'ю виданню Бейонсе розповіла, що з нетерпінням чекає на вихід нового альбому Renaissance, реліз якого запланований на 29 липня. Сама артистка зазначила, що цей альбом – її найамбітніший музичний проєкт. В інтерв'ю головному редактору Vogue Едвардові Еннінфулу вона зізналася, що пандемія, яка застала її вдома в Лос-Анджелесі, певною мірою допомогла створити альбом. Співачка мала багато вільного часу, щоб зайнятися проєктом і двічі все переосмислити.

Бейонсе у зйомці британського Vogue / Фото: British Vogue

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Її майбутній альбом — це музика, яка піднімає настрій, змушує замислитися над культурами та субкультурами, музика, яка об'єднає багатьох на танцполі та змусить їх закохатися.

Бейонсе у зйомці британського Vogue / Фото: British Vogue

Також співачка зізналася, що зараз у свої 40 років вона як ніколи почувається "на коні". Вона мама, артистка, жінка, яка підкорює нові вершини та насолоджується своєю суттю.

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Моя земля, моє серце, моя земля і моя розсудливість — так Бейонсе називає свої найцінніші скарби.

Бейонсе у зйомці британського Vogue / Фото: British Vogue

Зйомка Vogue повинна позначити нову еру в кар'єрі співачки. Фотосесія проходила у квітні 2022 року, за кілька днів після її виступу на "Оскарі" (і першої номінації). Цікаво, що на знімальному майданчику був присутній її чоловік Джей Зі із трьома спільними дітьми пари.

Бейонсе у зйомці британського Vogue / Фото: British Vogue

Бейонсе у зйомці британського Vogue / Фото: British Vogue

Бейонсе у зйомці британського Vogue / Фото: British Vogue

Бейонсе у зйомці британського Vogue / Фото: British Vogue

Вам буде цікаво побачити, як Valentino створювали сукню для Бейонсе для церемонії "Оскар – 2022".