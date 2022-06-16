Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🇪🇺 Євродесант у Києві ⚔ Рамштайн-3 Робота під час війни Робота під час війни 🔴 Ситуація у Сєвєродонецьку

Манікюр на літо

Меми про Трампа

Випускний 2022

Доля Тайри

Українці у Болгарії

I love Odessa
СЬОГОДНІ Life Статті про стиль

40-річна Бейонсе на коні, на кулі і не лише знялася для обкладинки британського Vogue (фото)

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
16 червня, 18:37
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Суперзірка позувала у футуристичних образах для липневого номера англійського глянцю. Схоже, саме так співачка вирішила анонсувати вихід нового альбому
Бейонсе у зйомці британського Vogue
Бейонсе у зйомці британського Vogue / Фото: Колаж: Сьогодні, British Vogue

Бейонсе стала головною героїнею нового липневого номера британського Vogue. Співачка постала у костюмах та образах, які явно заявляють – Я суперзірка!

Для зйомки модного глянцю були використані різноманітні концертні атрибути, серед яких дзеркальні кулі, світлові короби, головні убори та, звичайно, кінь на танцполі.

Реклама

Бейонсе у зйомці британського Vogue
Бейонсе у зйомці британського Vogue / Фото: British Vogue

В інтерв'ю виданню Бейонсе розповіла, що з нетерпінням чекає на вихід нового альбому Renaissance, реліз якого запланований на 29 липня. Сама артистка зазначила, що цей альбом – її найамбітніший музичний проєкт. В інтерв'ю головному редактору Vogue Едвардові Еннінфулу вона зізналася, що пандемія, яка застала її вдома в Лос-Анджелесі, певною мірою допомогла створити альбом. Співачка мала багато вільного часу, щоб зайнятися проєктом і двічі все переосмислити.

Бейонсе у зйомці британського Vogue
Бейонсе у зйомці британського Vogue / Фото: British Vogue

Реклама

Її майбутній альбом — це музика, яка піднімає настрій, змушує замислитися над культурами та субкультурами, музика, яка об'єднає багатьох на танцполі та змусить їх закохатися.

Бейонсе у зйомці британського Vogue
Бейонсе у зйомці британського Vogue / Фото: British Vogue

Також співачка зізналася, що зараз у свої 40 років вона як ніколи почувається "на коні". Вона мама, артистка, жінка, яка підкорює нові вершини та насолоджується своєю суттю.

Реклама

Моя земля, моє серце, моя земля і моя розсудливість — так Бейонсе називає свої найцінніші скарби.

Бейонсе у зйомці британського Vogue
Бейонсе у зйомці британського Vogue / Фото: British Vogue

Зйомка Vogue повинна позначити нову еру в кар'єрі співачки. Фотосесія проходила у квітні 2022 року, за кілька днів після її виступу на "Оскарі" (і першої номінації). Цікаво, що на знімальному майданчику був присутній її чоловік Джей Зі із трьома спільними дітьми пари.

Бейонсе у зйомці британського Vogue
Бейонсе у зйомці британського Vogue / Фото: British Vogue

Бейонсе у зйомці британського Vogue
Бейонсе у зйомці британського Vogue / Фото: British Vogue

Бейонсе у зйомці британського Vogue
Бейонсе у зйомці британського Vogue / Фото: British Vogue

Бейонсе у зйомці британського Vogue
Бейонсе у зйомці британського Vogue / Фото: British Vogue

Вам буде цікаво побачити, як Valentino створювали сукню для Бейонсе для церемонії "Оскар – 2022".

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Life
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
Мust Have червня
Рожева панама
Де придбати?
Instagram тижня
Акаунт українського кота-блогера Бандери
Підписатися
Дивитися фото
Зберегти у закладинки
Тренд на принти
Оновлюємо літній гардероб
Клітчасті принти

Клітчасті принти

Патріотичні відтінки

Патріотичні відтінки

Polka Dot принт

Polka Dot принт

Купити українське🇺🇦
Твій корисний Telegram
SaveUa

SaveUa

Зв'язує волонтерів з людьми, яким потрібна допомога

 Прихисти Українців

Прихисти Українців

Для переселенців, що потребують притулку

 Нам по дорозі

Нам по дорозі

Хто шукає автомобіль, щоб виїхати в інше місто

 Джгут 2.0.

Джгут 2.0.

Як надавати першу медичну допомогу

 Готовий до всього

Готовий до всього

Практичні поради щодо виживання та оборони

 Укриття Києва

Укриття Києва

Найближчі укриття у режимі реального часу (столиця)

 Будь у безпеці! Евакуація

Будь у безпеці! Евакуація

Актуальна ситуація на кордонах та інформація для переселенців
Чат-бот Розмовник U-гайд
Продукти виняткової корисності
Українські суперфуди
Дізнатись
Як допомогти тваринам у 30-граднусну спеку
Лайфхак тижня
Поради ветеринара

НацЕфір

Фронт

Головні теми

Погода

Гороскоп
Life
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти