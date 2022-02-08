Вагітна Ріанна оголила живіт у провокаційному топі зі шнурівкою та легінсах зі штрипками

Нещодавно шанувальники барбадоської співачки дізналися чудову новину – 33-річна Ріанна вагітна первістком. Знаменитість та її хлопець A$AP Rocky чекають на дитину приблизно в кінці весни – на початку літа. Тому поки що у зірки є достатньо часу, щоб порадувати фанів своїми стильними образами.
Цього разу їй удалося розірвати шаблонне мислення про цікаве становище. Ріанна на своєму прикладі показала, як залишатися сексуальною і не змінювати свого стилю навіть у такий зворушливий період.
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Папараці зняли Рірі на парковці. Нові знімки блискавично розлетілися в Мережі, адже не щодня побачиш таку зухвалу майбутню маму.
Ріанна в спокусливому total black образі з трендових цього сезону легінсів зі штрипками і потроху що втрачаючому актуальність топі зі шнурівкою виглядала фантастично. Доповнила лук співачка човниками, балаклавою та пуховиком. Довгі прикраси акцентували увагу на живіт.
Нехай кожна вагітна дівчина буде настільки ж упевнена у своїй чарівності, як співачка.
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