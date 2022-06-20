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Бен Стіллер у київському ЦУМі: що актор робив у головному універмазі країни (фото)

Міла Тодоренко Міла Тодоренко Редактор
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20 червня, 17:35
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Зірка фільму "Зразковий самець" після Львова приїхав до столиці України та відвідав головний універмаг країни. Що голлівудський актор робить у ЦУМі – читайте у матеріалі
Голлівудський актор відвідав київський ЦУМ у рамках своєї місії в Україні
Голлівудський актор відвідав київський ЦУМ у рамках своєї місії в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

Останні кілька років американський актор Бен Стіллер займається волонтерством та допомогою біженцям у всьому світі. Зірка не зміг пройти повз трагедію, яка розгортається в Україні через російську агресію, тому він відвідав нашу країну як посол доброї волі ООН. 19 червня знаменитість помітили на центральній площі Львова. Раніше він зустрічався з українцями, які були змушені рятуватися від жахів війни, у польському місті Жевуш.

Бен також вирішив відвідати Київську область. Актор приїхав до селища Макарів, щоб побачити наслідки "російського світу", а потім вирушив до столиці України. Шанувальники зустріли зірку на Хрещатику, а також Стіллер відвідав київський ЦУМ.

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Бен Стіллер у київському ЦУМі
Бен Стіллер у київському ЦУМі

В універмазі голлівудський актор провів шопінг, а також познайомився із зіркою чоловічого департаменту ЦУМу – лідером продажів -1 поверху, старшим стилістом Віталієм Шутим.

Ми радіємо зірковим зустрічам та висловлюємо подяку впливовим особистостям, які не залишаються осторонь та своєю присутністю привертають увагу світу до війни в Україні, – повідомили у соцмережах ЦУМу.

Читайте також: Київський ЦУМ пожертвував 150 одиниць теплого одягу теробороні.

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Міла Тодоренко
Міла Тодоренко Редактор

Закінчила Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка. Пишу про красу, моду, тренди та про все, що надихає покоління Z

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