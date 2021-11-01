"Анти-барбі", хустки та жилети: 5 трендів, які повернулися в моду завдяки TikTok

Станом на січень 2021 року платформа TikTok мала 689 мільйонів активних користувачів на місяць по всьому світу. Розповідаємо про п'ять головних трендів, які стали популярними завдяки соцмережі

Головні тренди осені за версією інфлюенсерів TikTok / Фото: dior.com, Zara

У 2019 році платформа TikTok тільки набирала обертів. Нині ж соціальна мережа стала одним із найпотужніших майданчиків впливу.

Інфлюєнсери TikTok укладають контракти з корпораціями, стають амбасадорами модних Будинків, їх запрошують на покази та червоні доріжки наймодніших і значних заходів. Сам TikTok не тільки зароджує, а й відроджує fashion-тренди.

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Розповідаємо про ті, які повернулися в моду завдяки TikTok.

Лялька Bratz

Напевно ви пам'ятаєте, як у 2000-х діти марили лялькою Bratz. Іграшку називали "анти-барбі" за величезні надувні голови, яскравий макіяж з акцентом на очі, кроп-топи та спідниці, черевики на масивній платформі. Вони першими показали расову різноманітність та унікальний стиль.

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У 2021 році лялька Bratz відсвяткувала своє 20-річчя. На хвилі загальної ностальгії по 2000-м у TikTok з'явилося мільйон відео, в яких молодь повторює образи та макіяж знаменитих іграшок.

Хустки

Аксесуар, який модні бренди пропонували носити ще рік тому, став абсолютним хітом завдяки тіктокерам. У роликах інфлюєнсери вчать, як правильно зав'язувати і як носити шовкову хустку, з чим поєднувати і яку вибрати.

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Платформа

Так, вона повернулася! Нарівні з плюшевими спортивними костюмами, стразами та рожевим кольором, взуття на платформі переживає нове народження.

В'язаний жилет

Тенденція, яку покоління Z сприймало з обережністю через асоціації з бабусиним одягом. Поки дизайнери навперебій представляли новий тренд у своїх колекціях, популярність в'язані жилети отримали також завдяки TikTok.

Тай-дай

Ще один тренд, до якого ми не могли звикнути. Хоча одяг, виконаний у техніці тай-дай у моді вже кілька сезонів, по-справжньому завоював наші серця лише з початку пандемії. Майже кожен користувач у TikTok на рівні з Беллою Хадід створював футболки, худі та світшоти в цьому стилі.

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