"Анти-барбі", хустки та жилети: 5 трендів, які повернулися в моду завдяки TikTok

У 2019 році платформа TikTok тільки набирала обертів. Нині ж соціальна мережа стала одним із найпотужніших майданчиків впливу.
Інфлюєнсери TikTok укладають контракти з корпораціями, стають амбасадорами модних Будинків, їх запрошують на покази та червоні доріжки наймодніших і значних заходів. Сам TikTok не тільки зароджує, а й відроджує fashion-тренди.
Розповідаємо про ті, які повернулися в моду завдяки TikTok.
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Лялька Bratz
Напевно ви пам'ятаєте, як у 2000-х діти марили лялькою Bratz. Іграшку називали "анти-барбі" за величезні надувні голови, яскравий макіяж з акцентом на очі, кроп-топи та спідниці, черевики на масивній платформі. Вони першими показали расову різноманітність та унікальний стиль.
@fauxrich channeling miss Yasmin today #bratz #bratzchallenge #outfits original sound – Addy Rae
У 2021 році лялька Bratz відсвяткувала своє 20-річчя. На хвилі загальної ностальгії по 2000-м у TikTok з'явилося мільйон відео, в яких молодь повторює образи та макіяж знаменитих іграшок.
Хустки
Аксесуар, який модні бренди пропонували носити ще рік тому, став абсолютним хітом завдяки тіктокерам. У роликах інфлюєнсери вчать, як правильно зав'язувати і як носити шовкову хустку, з чим поєднувати і яку вибрати.
@eljammi Love headscarfs lately #dubai #hair #hairtutorial #hairhack #foryou Party With A Jagaban – Midas the Jagaban
Платформа
Так, вона повернулася! Нарівні з плюшевими спортивними костюмами, стразами та рожевим кольором, взуття на платформі переживає нове народження.
@saesina #versace #platforms #aliexpress original sound – Saesina
В'язаний жилет
Тенденція, яку покоління Z сприймало з обережністю через асоціації з бабусиним одягом. Поки дизайнери навперебій представляли новий тренд у своїх колекціях, популярність в'язані жилети отримали також завдяки TikTok.
@t1anascloset i love this sweater vest so much! :) #foryoupage #foryou #fyp #style #clothes #aesthetic pain – Tik Toker
Тай-дай
Ще один тренд, до якого ми не могли звикнути. Хоча одяг, виконаний у техніці тай-дай у моді вже кілька сезонів, по-справжньому завоював наші серця лише з початку пандемії. Майже кожен користувач у TikTok на рівні з Беллою Хадід створював футболки, худі та світшоти в цьому стилі.
@yasminartdrawing Tie-Dye with new technique #diy #foryou TKN – ROSALIA & Travis Scott
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