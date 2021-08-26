ABBA повертаються: 16 стильних образів легендарної групи (фото)

Шведська поп-група, яка отримала свою назву за першими літерами імен виконавців, стала одним з найбільш успішних колективів за всю історію поп-музики

/ Фото: instagram.com/abba/

ABBA, яким в Швеції відкрили музей, анонсували повернення в світ шоу-бізнесу. Легендарна шведська поп-група вже в цю п'ятницю, 27 серпня, представить нові пісні. Це перший реліз ABBA за 39 років.

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Група вирішила знову зібратися разом після запуску проекту Abba Voyage – концертного туру з віртуальними аватарами учасників. Через пандемію гастролі довелося скасувати, а ось прем'єру нових композицій варто чекати вже завтра.

Напередодні релізу нових хітів згадуємо найяскравіші образи поп-групи.

Цікаво, що над сценічними костюмами для музикантів працював шкільний учитель. Уве Сандстрем разом з Ларсом Вігеніусом створили творчу групу Artist Dressing. Саме їм варто дякувати за стиль артистів, який став популярним в 1970-х.

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Шанувальники сходили з розуму не тільки по хітам Mamma Mia, Dancing Queen і Money, Money, Money, а й повторювали не менш хітові образи артистів. Учасники ABBA носили костюми зі спандексу, тонкі шарфи з люрексу, джинсові костюми з вишивкою, анімалістичні принти, національні костюми та сукні для фламенко, а також туфлі на платформі.

До слова, зірки епатували не тільки на сцені. Якщо подивитися на архівні фото, стає ясно, що Агнета Фельтског, Бьорн Ульвеус, Бенні Андерссон і Анні-Фрід Лінгстад стежили за модою і створювали тренди самі.

Різного крою і фасону комбінезони, жилетки, сорочки з воланами, кльош, аксесуари в етно-стилі, монокольорові образи, шуби з натурального хутра і оверсайз пальто.

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Дивіться нашу добірку найбільш стильних образів артистів групи ABBA і надихайтеся стилем 70-х.

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Дивіться в ролику, як учасники групи прийшли на відкриття ресторану :

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