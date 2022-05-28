Life
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
❗ Загроза котла на Донбасі 🎬 Канни 2022 🔥 Герої Сьогодні ⚠ Бензинова криза

Канни 2022

Виплати в ЄС

Веселі тварини

Нова пандемія?

Чим хвора Скабеєва

I love Lviv
СЬОГОДНІ Life Статті про стиль

76-річна Хелен Міррен та 64-річна Енді Макдавелл "запалили" у Каннах – фото

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
28 травня, 08:00
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Голлівудські актриси прибули на прем'єру фільму "Мати та син" на 75-му Каннському кінофестивалі. Вихід зірок – найяскравіша подія вечора п'ятниці
Голлівудські актриси показали, як потрібно проводити вечір п'ятниці
Голлівудські актриси показали, як потрібно проводити вечір п'ятниці

Поки ми насолоджувалися образами Міли Йовович та її дочки у відтінках прапора України, Канни, непомітно, підійшли до фіналу. Вже сьогодні ввечері стануть відомі переможці 75-го міжнародного кінофестивалю.

Вчора ввечері червона доріжка фестивалю була помітно нудною, порівняно з попередніми днями, якби не поява голлівудських зірок – Енді Макдауелл та Хелен Міррен. Схоже, акторки чудово провели час разом.

Реклама

Зірки були одягнені в сукні та гостроносі чорні туфлі-човники — можливо, це два найкращі образи, які можна було побачити на фестивалі цього року.

Енді Макдауелл і Хелен Міррен на червоній доріжці 75-го кінофестивалю Канна
Енді Макдауелл і Хелен Міррен на червоній доріжці 75-го кінофестивалю Канна / Фото: Getty Images

64-річна Макдауелл для червоної доріжки вибрала біло-коричневу сукню в смужку Dior, без рукавів із V-подібним вирізом.

Реклама

Енді Макдауелл
Енді Макдауелл / Фото: Getty Images

А 76-річна Міррен блищала, у прямому розумінні цього слова, у сукні з довгими рукавами, прикрашеній срібними паєтками та металізованою бахромою.

Хелен Міррен
Хелен Міррен / Фото: Getty Images

Реклама

Але цього разу не вбрання знаменитостей затьмарили всіх, а те, як артистки позували фотографам. Макдауелл і Міррен пристрасно обійнялися, а також танцювали разом, кружляючи, перед прем'єрою фільму "Мати та син (Un Petit Frère)".

Запальні танці актрис у Каннах
Запальні танці актрис у Каннах / Фото: Getty Images

Захоплення публіки не було меж. Звичайно, ефекту неперевершеності образів актрис додало їх приголомшливе сиве волосся. Раніше Енді Макдауелл розповідала в інтерв'ю InStyle, що більше не фарбуватиме пасма і не приховуватиме сивину, тому що не хоче протистояти природним процесам.

Дивіться: Шерон Стоун у костюмі у кольорах прапора України підкорила Канни.

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Life
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
Мust Have червня
Рожева панама
Де придбати?
Instagram тижня
Акаунт, де в деталях ми впiзнаємо Україну
Підписатися
Дивитися фото
Зберегти у закладинки
Тренд на вишиванку
Кожен повинен мати в гардеробі
У червоних відтінках

У червоних відтінках

У національному стилі

У національному стилі

У чорних відтінках

У чорних відтінках

Де придбати?
Твій корисний Telegram
SaveUa

SaveUa

Зв'язує волонтерів з людьми, яким потрібна допомога

 Прихисти Українців

Прихисти Українців

Для переселенців, що потребують притулку

 Нам по дорозі

Нам по дорозі

Хто шукає автомобіль, щоб виїхати в інше місто

 Джгут 2.0.

Джгут 2.0.

Як надавати першу медичну допомогу

 Готовий до всього

Готовий до всього

Практичні поради щодо виживання та оборони

 Укриття Києва

Укриття Києва

Найближчі укриття у режимі реального часу (столиця)

 Будь у безпеці! Евакуація

Будь у безпеці! Евакуація

Актуальна ситуація на кордонах та інформація для переселенців
Чат-бот Розмовник U-гайд
Продукти виняткової корисності
Українські суперфуди
Дізнатись
Як виїхати за кордон студентам призовного віку
Лайфхак тижня
Роз'яснення прикордонників

У4.5.0.

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Life
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти