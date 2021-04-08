8 найрозкішніших годинників 2021 — це непристойно дорого
Найкращі аксесуари з діджитал-виставки Watches & Wonders
Не встигли ми помилуватися діамантовим яйцем Fabergé за 2,2 млн доларів, як ще 38 брендів представили свої творіння ювелірної майстерності. А точніше – годинники. Упродовж найближчого тиждня вся увага буде прикута до онлайн-платформи Watches & Wonders. З 7 по 13 квітня там проходить виставка високого годинникового мистецтва.
Цьогоріч у елітному заході дебютують такі гучні бренди, як Rolex, Chanel, Chopard і Bvlgari. Останній вже встиг стати рекордсменом Watches & Wonders. Модний дім представив ультратонкі Octo Finissimo Perpetual Calenda з вічним календарем і годинник у вигляді манжети Serpenti Misteriosi Cleopatra із прихованим циферблатом. Ці та інші приголомшливі творіння годинникарів зібрані у нашій добірці.
Натхненний Клеопатрою, манжетний годинник виконано в єдиному екземплярі. Шестикутні лусочки унікальної форми і розміру всипані 4000 діамантів. Щоб встановити стільки дорогоцінних каменів, знадобилося 470 годин.
Також Bvlgari вдалося створити найтонший вічний календар у світі. Товщина корпусу – лише 5,8 мм. Годинники надійдуть у продаж, але в дуже обмеженій кількості: за рік три годинникаря зможуть зробити не більше 50.
Дванадцять бджіл ширяють на циферблаті майже буквально: вони закріплені тільки з одного боку і "танцюють" від будь-якого руху руки.
Сапфіровий корпус діаметром 42,5 мм укомплектований заводною головкою з вигравіруваним логотипом LV. Годинник доповнює ремінець зі шкіри алігатора і пряжка ардільон.
Як і у випадку з манжетою Bvlgari, цей годинник легко сплутати зі звичайним браслетом. Насправді ж циферблат ховається під корпусом із білого золота. Виріб прикрашають 150 діамантів круглого огранювання.
Люксовий бренд представив спортивний годинник "із майбутнього". Обіцяють, що футуристичний аксесуар витримає будь-які погодні умови, висоту і глибину. Сапфірове скло з подвійним покриттям антивідблиску захищає циферблат, а завдяки особливому механізму регулювання їх можна надягати поверх гідрокостюма.
Делікатний годинник з сірого або рожевого золота покривають два види діамантів – одиночні та паве. Дуже ніжно і жіночно.
З лицьового боку годинник має сузір'я Лева, викладене діамантами круглого огранювання. З іншого – рухому карту зоряного неба. Також стильний виріб обладнано хвилинним репетиром і турбійоном.
До речі, годинник – чудовий подарунок. Але якщо ви раптом шукаєте інший презент, скористайтеся нашим календарем подарунків на квітень-2021. Там знайдете креативні ідеї на будь-який смак і свято цього місяця.
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