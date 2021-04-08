8 найрозкішніших годинників 2021 — це непристойно дорого

Найкращі аксесуари з діджитал-виставки Watches & Wonders

Не встигли ми помилуватися діамантовим яйцем Fabergé за 2,2 млн доларів, як ще 38 брендів представили свої творіння ювелірної майстерності. А точніше – годинники. Упродовж найближчого тиждня вся увага буде прикута до онлайн-платформи Watches & Wonders. З 7 по 13 квітня там проходить виставка високого годинникового мистецтва.

Цьогоріч у елітному заході дебютують такі гучні бренди, як Rolex, Chanel, Chopard і Bvlgari. Останній вже встиг стати рекордсменом Watches & Wonders. Модний дім представив ультратонкі Octo Finissimo Perpetual Calenda з вічним календарем і годинник у вигляді манжети Serpenti Misteriosi Cleopatra із прихованим циферблатом. Ці та інші приголомшливі творіння годинникарів зібрані у нашій добірці.

Serpenti Misteriosi Cleopatra від Bvlgari

Фото: BVLGARI

Натхненний Клеопатрою, манжетний годинник виконано в єдиному екземплярі. Шестикутні лусочки унікальної форми і розміру всипані 4000 діамантів. Щоб встановити стільки дорогоцінних каменів, знадобилося 470 годин.

Octo Finissimo Perpetual Calenda від Bvlgari

Фото: BVLGARI

Також Bvlgari вдалося створити найтонший вічний календар у світі. Товщина корпусу – лише 5,8 мм. Годинники надійдуть у продаж, але в дуже обмеженій кількості: за рік три годинникаря зможуть зробити не більше 50.

G-Timeless Dancing Bees від Gucci

Фото: Gucci

Дванадцять бджіл ширяють на циферблаті майже буквально: вони закріплені тільки з одного боку і "танцюють" від будь-якого руху руки.

Tambour Moon Flying Tourbillon від Louis Vuitton

Фото: Louis Vuitton

Сапфіровий корпус діаметром 42,5 мм укомплектований заводною головкою з вигравіруваним логотипом LV. Годинник доповнює ремінець зі шкіри алігатора і пряжка ардільон.

Vivienne Bijou Secret від Louis Vuitton

Фото: Louis Vuitton

Як і у випадку з манжетою Bvlgari, цей годинник легко сплутати зі звичайним браслетом. Насправді ж циферблат ховається під корпусом із білого золота. Виріб прикрашають 150 діамантів круглого огранювання.

Aquaracer Professional 300 від TAG Heuer

Фото: TAG Heuer

Люксовий бренд представив спортивний годинник "із майбутнього". Обіцяють, що футуристичний аксесуар витримає будь-які погодні умови, висоту і глибину. Сапфірове скло з подвійним покриттям антивідблиску захищає циферблат, а завдяки особливому механізму регулювання їх можна надягати поверх гідрокостюма.

Faubourg Polka від Hermès

Делікатний годинник з сірого або рожевого золота покривають два види діамантів – одиночні та паве. Дуже ніжно і жіночно.

Фото: Hermes

Les Cabinotiers від Vacheron Constantin

Фото: Vacheron Constantin

З лицьового боку годинник має сузір'я Лева, викладене діамантами круглого огранювання. З іншого – рухому карту зоряного неба. Також стильний виріб обладнано хвилинним репетиром і турбійоном.

До речі, годинник – чудовий подарунок. Але якщо ви раптом шукаєте інший презент, скористайтеся нашим календарем подарунків на квітень-2021. Там знайдете креативні ідеї на будь-який смак і свято цього місяця.

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