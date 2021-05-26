7 ідеальних пар взуття на літо – під сукню, джинси і костюм

Модні туфлі, босоніжки і сліпери, які пасуватимуть до всього

Окрім завжди актуальних білих кросівок, цього літа варто поповнити свою колекцію жіночним взуттям. Босоніжки на платформі, плетені сандалі та в'єтнамки на kitten heel виглядають стильно і при цьому по-справжньому комфортні.

Звичайно, високі підбори – особливо, якщо вони незвичайної форми – теж рано списувати з рахунків. Отож, влаштовуйтеся зручніше. Сьогодні разом підбираємо наймодніше взуття для запаморочливих літніх образів.

Тут ситуація майже як з клогами. Коли вперше Кім Кардашян з'явилася в обтислому міні та в'єтнамках, багато хто покрутив пальцем біля скроні. Інші сказали, мовляв, у неї пляж за рогом і взагалі свій басейн, чого ви пристали. Але в 2021-му остаточно стало зрозуміло, що в'єтнамки – стильне міське та вечірнє взуття. Цікавий вигляд мають моделі на невеликому каблучку, але стандартна плоска підошва теж гарна.

Aquazzura Фото: matchesfashion.com

Yume Yume Фото: matchesfashion.com

Гострий мис

На радість усім одиноким дівчатам, інтерес до взуття з квадратним мисом поступово згасає. Тепер на побаченнях знову можна зводити з розуму довгим ногами і підкреслювати їх стрункість гостроносими туфлями. Підбори при цьому можуть бути квадратними і стійкими – витягнута форма сама по собі додає росту.

Saint Laurent Фото: matchesfashion.com

Amina Muaddi Фото: matchesfashion.com

Масивна платформа

Її повернення в списки трендів всі чекали з нетерпінням. Адже це найкращий спосіб "залишатися на висоті" і відчувати себе зручно. Більшість дизайнерів представили моделі, в яких верх збігається відтінком або принтом із платформою. Крім звичних чорних, рекомендуємо приміряти яскраву пару – лавандову, рожеву або салатову.

Gucci Фото: matchesfashion.com

Simon Miller Фото: farfetch.com

Сліпери

Виходити на вулицю в піжамі давно стало голлівудським трендом. У новому сезоні морочитися доведеться ще менше: тепер домашнім може бути не тільки одяг, але й взуття. Вибирайте, що більше подобається – розслаблені капці з хутром, об'ємні з дутим верхом або мінімалістичні.

Balenciaga

Deiji Studious Фото: matchesfashion.com

Плетені сандалі

Вони допоможуть хоча б подумки перенестися з кам'яних джунглів у звичайні. Підійдуть як високі сандалі зі шнурівкою в грецькому стилі, так і класичні моделі, ніби сплетені з соломи або в'язані гачком. Не менш свіжо виглядають босоніжки з товстих ниткових джгутів.

Nomadic State of Mind Фото: farfetch.com

Alvaro Фото: matchesfashion.com

З ланцюгами

Модні будинки не стали перевантажувати взуття для цього літа декором і зробили акцент на життєрадісних кольорах. Єдиний виняток – ланцюги. Витончені та тонкі, переплетені між собою і крупні, вони додают родзинку в лаконічний дизайн. Сумки з ланцюжками теж актуальні, тому можна зібрати повний комплект.

Bottega Veneta Фото: matchesfashion.com

JW Anderson

Балетки

Балетки занадто комфортні, щоб розлучатися з ними надовго. Якось так подумали Instagram-інфлюенсери, а бренди їх підтримали. Тому антитренд останніх років тріумфально повернувся, причому відразу на верхівку модного рейтингу. Найстильніші прикрашені квадратною пряжкою, зворушливим бантиком або зроблені з м'якої шкіри.

Mansur Gavriel Фото: matchesfashion.com

NEOUS Фото: farfetch.com

Нагадаємо, ми вже розповідали про наймодніші сукні сезону – ажурні, лаконічні і в пасторальному стилі.

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