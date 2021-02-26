3 способи правильно зберігати зимовий одяг влітку

Найпопулярніший верхній зимовий одяг серед українців – це пуховики і куртки

На порозі весна, а значить, саме час подумати про правильне зберігання зимового гардеробу. Ведучі програми "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна" Марія Мельник і Анатолій Анатоліч дізналися, як підготувати одяг до тривалого зберігання і чому слід взагалі відмовитися від поліетиленових пакетів.

Найпопулярніший верхній зимовий одяг серед українців – це пуховики, куртки зі штучним наповнювачем і, звичайно ж, шуби, які ось-ось "підуть в сплячку".

Правило 1. Одяг зберігати необхідно дбайливо

Як правильно зберігати речі Фото: Pexels

"Пуховики краще спочатку віддати в хімчистку – привести їх у належний вигляд. Також можна самостійно прати, проте в такому випадку потрібно буде розподілити пух, адже він може збитися. Зберігати пуховики можна на вішалках під чохлом або ж в спеціальному вакуумному пакеті ", – поділилася продавщиця верхнього одягу Катерина Зборівська.

Правило 2. Одяг потрібно зберігати чистим

Одяг зберігати потрібно чистим Фото: Pixabay

Прання або чищення речей перед упаковкою обов'язкові – відзначають експерти.

"Тривале зберігання забруднених речей веде до того, коли ви їх дістанете, наприклад, восени, очистити їх буде куди складніше", – коментує представник хімчистки Наталія Лук'янова.

Правило 3. Відмовтеся від поліетиленових пакетів

Зберігати речі потрібно правильно Фото: Pinterest

"Поліетилен призначений тільки для транспортування. А речі краще зберігати або просто в шафі, або в бавовняних кофрах, в тканинних мішечках, якщо вам зручно – можна в коробках. Підійде все, що дихає, але тільки не поліетилен", – поділилася експерт.

Простіше, говорять фахівці, скористатися старими наволочками. Вони і за розміром підійдуть, і за складом тканини. А ось з шубами все не так легко.

"В ідеалі шуби зберігати в спеціальних холодильних кімнатах або в шафах. Технологічно хутро зберігається при таких температурах, не псується і зберігає свої властивості. Якщо у вас немає такої холодильної шафи, то можна зберігати шубу в бавовняній кофрі", – радить представник хімчистки.

Отже, секрет довголіття зимового одягу розкритий: дбайливе зберігання, ніякого поліетилену і чистота! І "сезонну сплячку" зимові речі переживуть вдало. Тому що правильне зберігання теплих речей продовжує їхнє життя, а значить, економить ваші гроші.

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