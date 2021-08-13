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23 найефектніших образів Тижня моди в Копенгагені (фото)

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Редактор проєкту "Красиво"
13 серпня, 16:24
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Мінімалізм, простота, класика, нейтральні кольори і, звичайно, стійкість – це ті важливі елементи скандинавського стилю, за який його люблять у всьому світі
/ Фото: Vogue

Сьогодні фінішує Тиждень моди в Копенгагені сезону весна-літо – 2022, за стритстайл образами якого ми спостерігали раніше. Подія тепер об'єднує датські, норвезькі й шведські бренди, так як організатори відмовилися від проведення Тижнів моди в Стокгольмі і Осло з міркувань екології.

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Поки Копенгаген залишається столицею скандинавського дизайну, представляючи красиві речі, не жертвуючи стійкістю. Так, з цього року Тиждень моди в Копенгагені перейшов на нові правила:

  • на заході заборонено використовувати пластикові пляшки,
  • дизайнерам і брендам заборонено використовувати пластикові вішалки і чохли для одягу,
  • вітається можливість віртуальної участі для іноземних гостей, щоб вони спеціально не летіли на Тиждень моди.

Тиждень моди в Копенгагені привертає увагу модниць в усьому світі через мінімалізм, спрощені силуети і нову елегантність – простота у всьому. Так, датський бренд Ganni надихнулися тим, як їх клієнтки одягалися під час карантину – спортивні штани, сукні поверх сорочок і клоги. А новий бренд (Di) vision, про який всі заговорили із захватом після показу на даху гаража в тіні позолоченого купола Мармурової церкви, представив одяг в стилі суміші хіпі, постапокаліптичних і клубних образів.

Серед самих знакових образів, які пропонують носити скандинавські дизайнери наступної весни – сукні-сорочки, величезні сумки, класичні тренчі, трикотажні костюми, фантазійні спідниці і ділові костюми пастельних кольорів. Розбавити образ можна за допомогою яскравих деталей, таких як неоново-жовті туфлі або тренч кольору металік.

Дивіться 23 кращих образи з Тижня моди в Копенгагені і переконайтеся в цьому самі.

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/ Фото: Vogue

/ Фото: Vogue

/ Фото: Vogue

/ Фото: Vogue

/ Фото: Vogue

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/ Фото: Vogue

/ Фото: Vogue

/ Фото: Vogue

/ Фото: Vogue

/ Фото: Vogue

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/ Фото: Vogue

/ Фото: Vogue

/ Фото: Vogue

/ Фото: Vogue

/ Фото: Vogue

/ Фото: Vogue

/ Фото: Vogue

/ Фото: Vogue

/ Фото: Vogue

/ Фото: Vogue

/ Фото: Vogue

/ Фото: Vogue

/ Фото: Vogue

/ Фото: Vogue

Дивіться в ролику, як Єлизавета ІІ відвідала показ мод:

Раніше ми розповідали про Кращі образи Тижня моди в Лондоні: головні кольори і тренди 2021-2022

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Редактор проєкту "Красиво"

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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