15 кращіх образів Меланії Трамп за весь час (фото)
Згадуємо найяскравіші виходи першої леді США
Ми часто обговорювали вбрання Меланії Трамп і навіть згадували кращі меми з нею. Але через те, що Меланія незабаром покине цей пост, а її місце займе Джилл Байден, Сьогодні.Lifestyle вирішили зібрати ТОП найкращіх луків жінки Дональда Трампа.
Меланію критикували за недоречне взуття на підборах, дивний капелюх, який вона вибрала для візиту до Кенії, і за куртку Zara із провокаційним написом. Проте в її гардеробі багато вишуканого вбрання, яке варте уваги.
Не можна не згадати білу сукню Меланії Трамп з інавгураційного балу в 2017 році.
Куди ж без ще одного вбрання першої леді в день інавгурації.
У 2018 році Меланія і Дональд відвідали Палац Бленхейм у Великій Британії. Дружина американського президента одягла розкішну жовту сукню.
Перед фінальними дебатами Трампа і Байдена Меланія захопила публіку цим чорним аутфітом.
Ще один лук Меланії Трамп із президентських дебатів – чорний піджак та штані.
Це яскраво-жовте пальто від Ralph Lauren коштує 5000 доларів.
Приголомшлива сукня в чорний горох – ще один вдалий вибір першої леді.
Неможливо забути розшите сріблом плаття, в якому Меланія була на вечері у Білому Домі.
У цьому вбранні від Gucci за 4500 доларів Меланія Трамп проголосувала на виборах президента США.
А цей червоний аутфіт був на Меланії Трамп під час її візиту в Палм-Біч, Флорида.
У Великій Британії Меланія буквально сяяла в червоно-біло-синій шовковій блузі Burberry, яку одягла з темно-синім піджаком та спідницею.
А це її блискучий лук на прийомі в Японії.
В цьому білому образі з капелюхом дружина Дональда Трампа зустрічала президента Макрона в США.
Це фото – підтвердження того, що Меланії личать короткі сукні.
У всьому червоному Меланія Трамп разом зі своїм чоловіком побувала на вечері в Winfield House під час державного візиту в Лондон.
Нещодавно ми також порівнювали образи Джилл Байден і Меланії Трамп.
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