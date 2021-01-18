15 кращіх образів Меланії Трамп за весь час (фото)

Згадуємо найяскравіші виходи першої леді США

Ми часто обговорювали вбрання Меланії Трамп і навіть згадували кращі меми з нею. Але через те, що Меланія незабаром покине цей пост, а її місце займе Джилл Байден, Сьогодні.Lifestyle вирішили зібрати ТОП найкращіх луків жінки Дональда Трампа.

Меланію критикували за недоречне взуття на підборах, дивний капелюх, який вона вибрала для візиту до Кенії, і за куртку Zara із провокаційним написом. Проте в її гардеробі багато вишуканого вбрання, яке варте уваги.

15 кращіх образів Меланії Трамп

Не можна не згадати білу сукню Меланії Трамп з інавгураційного балу в 2017 році.

Меланія Трамп у сукні Herve Pierre Фото: Getty Images

Куди ж без ще одного вбрання першої леді в день інавгурації.

Меланія Трамп у Ralph Lauren Фото: Getty Images

У 2018 році Меланія і Дональд відвідали Палац Бленхейм у Великій Британії. Дружина американського президента одягла розкішну жовту сукню.

Меланія Трамп у сукні J. Mendel Фото: Getty Images

Перед фінальними дебатами Трампа і Байдена Меланія захопила публіку цим чорним аутфітом.

Меланія Трамп у сукні Christian Dior Фото: Getty Images

Ще один лук Меланії Трамп із президентських дебатів – чорний піджак та штані.

Меланія Трамп у Dolce & Gabbana Фото: Getty Images

Це яскраво-жовте пальто від Ralph Lauren коштує 5000 доларів.

Меланія Трамп у Ralph Lauren Фото: Getty Images

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Приголомшлива сукня в чорний горох – ще один вдалий вибір першої леді.

Меланія Трамп в сукні з візерунком polka dot Фото: AFP

Неможливо забути розшите сріблом плаття, в якому Меланія була на вечері у Білому Домі.

Меланія Трамп у сукні Monique Lhuillier Фото: Getty Images

У цьому вбранні від Gucci за 4500 доларів Меланія Трамп проголосувала на виборах президента США.

Меланія Трамп Фото: Getty Images

А цей червоний аутфіт був на Меланії Трамп під час її візиту в Палм-Біч, Флорида.

Меланія Трамп Фото: Getty Images

У Великій Британії Меланія буквально сяяла в червоно-біло-синій шовковій блузі Burberry, яку одягла з темно-синім піджаком та спідницею.

Мелания Трамп у сорочці Burberry Фото: AFP

А це її блискучий лук на прийомі в Японії.

Меланія Трамп на прийомі в Японії Фото: Getty Images

В цьому білому образі з капелюхом дружина Дональда Трампа зустрічала президента Макрона в США.

Меланія Трамп Фото: Getty Images

Це фото – підтвердження того, що Меланії личать короткі сукні.

Меланія Трамп Фото: Getty Images

У всьому червоному Меланія Трамп разом зі своїм чоловіком побувала на вечері в Winfield House під час державного візиту в Лондон.

Меланія Трамп Фото: Getty Images

Нещодавно ми також порівнювали образи Джилл Байден і Меланії Трамп.

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