Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Chanel №5 — 100 років: феномен найпродаванішого аромату і його головні музи

Сьогодні, 14:43

Говоримо про те, як Коко Шанель створила найбажаніший парфум у світі

Кожен новий показ Chanel стає обговорюваною подією світу моди. Бренду завжди є чим здивувати – якщо не різноманітністю фасонів, так подіумом у Гран-Пале. Але скільки б не змінювалися колекції модного будинку, його головний і найбільш впізнаваний аромат той самий – Chanel №5. Сьогодні без перебільшення легендарний парфум відзначає 100-й день народження.

Кажуть, кожну хвилину в світі продається хоча б один його флакон. Цього ми напевно не знаємо. Зате розібралися, чому Коко Шанель приписують парфумерну революцію, як Chanel №5 не втрачає актуальності навіть через століття, і згадали головних муз аромату. В ювілей знакового парфуму в історії розповідаємо про нього найголовніше!

Ода лаконічності

Коко Шанель хотіла створити парфуми, несхожі на жодні інші. І справа тут не тільки в ароматі з 80-ти компонентів. Навіть зовні лаконічна скляна пляшка Chanel №5 сильно відрізнялася від вигадливих, іскристих золотом флаконів.

Фото: Chanel

Що вже говорити про скромну назві. В ті часи парфуми швидше навівали фантазії про райські кущі та розкіш Сходу. Просте Chanel №5 на їх тлі руйнувало всі стереотипи.

Можливо, банальний флакон із дещо нудною назвою ризикував залишитися непоміченим. Але Коко вчинила хитро. Парфуми вона дарувала лише обраним – своїм подругам із вищого світу Парижа. Поступово чутки про новий ексклюзивний ароматі рознеслися всією столицею і вийшли за її межі. Коли Chanel №5 з'явилися у вільному продажі, всі мріяли заволодіти ними.

Коко Шанель, 1937
Коко Шанель, 1937
Фото: Chanel

Унікальна композиція

Фішка парфуму в тому, що у нього немає чільних нот. Повністю розгадати композицію неможливо, але в ній відчувається поєднання квіткових мотивів. Іланг-іланг, бергамот, жасмин, ірис, конвалія, троянда, сандал, амбра – лише десята частина всього букета. До того ж це перший синтезований парфум, інгредієнти якого посилені альдегідами.

Chanel №5
Chanel №5
Фото: Chanel

...і навіть Мерилін Монро

Секс-символ 50-х не стала першим обличчям Chanel №5, але зміцнила славу парфуму. Одного разу на запитання журналіста про те, що вона одягає перед сном, Мерилін відповіла: "Лише кілька крапель №5". Аромат отримав кращу можливу рекламу, а фраза увійшла в історію. Відтоді глянець став називати духи Chanel обов'язковим жіночим аксесуаром і синонім розкоші.

Мерилін Монро, 1954
Мерилін Монро, 1954
Фото: Flickr

Музи Chanel №5

Знятися в кампейні Chanel №5 – все одно, що отримати головну роль у голлівудському фільмі. Над рекламними роликами працюють відомі кінорежисери, а фотосесії довіряють легендарним фотографам. Наприклад, Річарду Аведону. Його зйомка з Катрін Деньов також багато в чому стала революційною. На постері жодних рекламних гасел – тільки портрет актриси, її ім'я, сам парфум і назва бренду.

Катрін Денев, 1972
Катрін Денев, 1972
Фото: Chanel

Наступною музою Chanel №5 стала француженка Кароль Буке. Вона представляла парфуми понад 10 років – з 1986 по 1997-й. Рекламні кампанії з кіноактрисою, зняті режисером Рідлі Скоттом, стали більш сміливими. Автори фотографій – Патрік Демаршельє і Домінік Іссерман.

Кароль Буке, 1986
Кароль Буке, 1986
Фото: Chanel

На піку кар'єри роль натхненниці легендарного парфуму отримала Ніколь Кідман . Холодна, вишукана і елегантна, оскароносна акторка ідеально вписалася в концепцію Chanel №5. Всі промо-матеріали готував Баз Лурман.

Ніколь Кідман, 2005
Ніколь Кідман, 2005
Фото: Chanel

У 2009-му Одрі Тоту зіграла головну роль у кінострічці "Коко до Шанель". І вона ж стала головним обличчям аромату.

Одрі Тоту, 2009
Одрі Тоту, 2009
Фото: Chanel

З минулого року і досі Chanel №5 представляє Маріон Котійяр . Ще до співпраці з брендом володарка премій "Оскар", "Сезар" і "Золотий Глобус" часто з'являлася в розкішних сукнях Chanel на червоних доріжках.

Маріон Котійяр, 2020
Маріон Котійяр, 2020
Фото: Chanel

Нагадаємо, що у Life Сьогодні вийшов календар подарунків на травень-2021. Там ви знайдете креативні подарунки, які можна піднести як до традиційних свят, так і до незвичайних.

Також зберігайте собі чек-лист сезону: 20 справ, які потрібно встигнути до кінця весни.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
5 речей, які подарувала жінкам Коко Шанель Грейс Келлі оцінила б. Коротко про показ Chanel весна-літо 2021 у Парижі (фото) Диор в интернете: как вычислить подделку при покупке парфюмерии онлайн
100 років парфуми Chanel парфуми
Реклама

Новини партнерів

Жена украинского футболиста взорвала Сеть горячим фото
Жена украинского футболиста взорвала Сеть горячим фото
Гусева рассказала, почему избегала Безрукова
Гусева рассказала, почему избегала Безрукова
Простые и вкусные рецепты: как приготовить конфеты Рафаэлло
Простые и вкусные рецепты: как приготовить конфеты Рафаэлло
ТОП-5 комедийных фильмов, которые точно стоят вашего времени
ТОП-5 комедийных фильмов, которые точно стоят вашего времени

Популярні статті

Сьогодні, 15:25Зірково

12 цікавих фактів про співачку Адель

Сьогодні, 13:42Events

День матері-2021: що подарувати мамі в свято

Вчора, 13:04Зірково

Надя Мейхер захистила Меладзе в історії про домагання, а слова Полякової назвала жартом

Вчора, 11:32Зірково

Я вам не фея! Анна Богдан з Холостяка-11 різко відреагувала на критику хейтерів

Вчора, 09:00Смачно

10 рецептів найлегших овочевих салатів, які ви готуватимете завжди

3 травняЗірково

Холостячка Мішина провела вечір з Рибаком, який кинув її заради іншої

3 травняЗірково

Секс-скандал навколо Меладзе, або Чому чутки про харассмент можуть бути правдою

3 травняСмачно

Бісквіт "Вікторія" – рецепт королівського десерту, якому понад 200 років

3 травняЗірково

Кіркоров на вечірці на честь 54-річчя цілувався із Бузовою та повзав під MARUV

3 травняФаново

Тиждень після Великодня-2021: що можна, а що категорично заборонено робити

3 травняЗірково

Холостячка Злата Огнєвіч кардинально змінила імідж. Ми в захваті!

3 травняПсихо

Гороскоп на сьогодні 3 травня для всіх знаків зодіаку: Водолії, будьте терпиміші!

3 травняEvents

3 травня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

3 травняФаново

Поливаний понеділок-2021: прикмети, звичаї і що не можна робити

2 травняЗірково

Лазарєв уперше прокоментував сварку з Лободою і звинуватив у ній інших людей

2 травняЗірково

Надя Дорофєєва відсвяткувала Великдень у селі з переможцем Голосу країни

Новини партнерів

Ани Лорак сошлась с бывшим мужем: интригующие фото на яхте
Ани Лорак сошлась с бывшим мужем: интригующие фото на яхте
Жарим карасей без костей: чудо-рецепт из Якутии
Жарим карасей без костей: чудо-рецепт из Якутии
Люси Робсон – американская гольфистка с потрясающей фигурой
Люси Робсон – американская гольфистка с потрясающей фигурой
Тодоренко во второй раз будет мамой
Тодоренко во второй раз будет мамой
Страстно: MARUV показала, чем занимается с мужем
Страстно: MARUV показала, чем занимается с мужем
Ким Кардашьян позировала в платье с откровенными вырезами. Фото
Ким Кардашьян позировала в платье с откровенными вырезами. Фото
Новое семейное фото Винника вызвало споры в Сети
Новое семейное фото Винника вызвало споры в Сети
Спилися і бомжують: ось як живуть зірки 90-х
Спилися і бомжують: ось як живуть зірки 90-х

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти