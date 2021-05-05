Chanel №5 — 100 років: феномен найпродаванішого аромату і його головні музи

Говоримо про те, як Коко Шанель створила найбажаніший парфум у світі

Кожен новий показ Chanel стає обговорюваною подією світу моди. Бренду завжди є чим здивувати – якщо не різноманітністю фасонів, так подіумом у Гран-Пале. Але скільки б не змінювалися колекції модного будинку, його головний і найбільш впізнаваний аромат той самий – Chanel №5. Сьогодні без перебільшення легендарний парфум відзначає 100-й день народження.

Кажуть, кожну хвилину в світі продається хоча б один його флакон. Цього ми напевно не знаємо. Зате розібралися, чому Коко Шанель приписують парфумерну революцію, як Chanel №5 не втрачає актуальності навіть через століття, і згадали головних муз аромату. В ювілей знакового парфуму в історії розповідаємо про нього найголовніше!

Ода лаконічності

Коко Шанель хотіла створити парфуми, несхожі на жодні інші. І справа тут не тільки в ароматі з 80-ти компонентів. Навіть зовні лаконічна скляна пляшка Chanel №5 сильно відрізнялася від вигадливих, іскристих золотом флаконів.

Фото: Chanel

Що вже говорити про скромну назві. В ті часи парфуми швидше навівали фантазії про райські кущі та розкіш Сходу. Просте Chanel №5 на їх тлі руйнувало всі стереотипи.

Можливо, банальний флакон із дещо нудною назвою ризикував залишитися непоміченим. Але Коко вчинила хитро. Парфуми вона дарувала лише обраним – своїм подругам із вищого світу Парижа. Поступово чутки про новий ексклюзивний ароматі рознеслися всією столицею і вийшли за її межі. Коли Chanel №5 з'явилися у вільному продажі, всі мріяли заволодіти ними.

Коко Шанель, 1937 Фото: Chanel

Унікальна композиція

Фішка парфуму в тому, що у нього немає чільних нот. Повністю розгадати композицію неможливо, але в ній відчувається поєднання квіткових мотивів. Іланг-іланг, бергамот, жасмин, ірис, конвалія, троянда, сандал, амбра – лише десята частина всього букета. До того ж це перший синтезований парфум, інгредієнти якого посилені альдегідами.

Chanel №5 Фото: Chanel

...і навіть Мерилін Монро

Секс-символ 50-х не стала першим обличчям Chanel №5, але зміцнила славу парфуму. Одного разу на запитання журналіста про те, що вона одягає перед сном, Мерилін відповіла: "Лише кілька крапель №5". Аромат отримав кращу можливу рекламу, а фраза увійшла в історію. Відтоді глянець став називати духи Chanel обов'язковим жіночим аксесуаром і синонім розкоші.

Мерилін Монро, 1954 Фото: Flickr

Музи Chanel №5

Знятися в кампейні Chanel №5 – все одно, що отримати головну роль у голлівудському фільмі. Над рекламними роликами працюють відомі кінорежисери, а фотосесії довіряють легендарним фотографам. Наприклад, Річарду Аведону. Його зйомка з Катрін Деньов також багато в чому стала революційною. На постері жодних рекламних гасел – тільки портрет актриси, її ім'я, сам парфум і назва бренду.

Катрін Денев, 1972 Фото: Chanel

Наступною музою Chanel №5 стала француженка Кароль Буке. Вона представляла парфуми понад 10 років – з 1986 по 1997-й. Рекламні кампанії з кіноактрисою, зняті режисером Рідлі Скоттом, стали більш сміливими. Автори фотографій – Патрік Демаршельє і Домінік Іссерман.

Кароль Буке, 1986 Фото: Chanel

На піку кар'єри роль натхненниці легендарного парфуму отримала Ніколь Кідман . Холодна, вишукана і елегантна, оскароносна акторка ідеально вписалася в концепцію Chanel №5. Всі промо-матеріали готував Баз Лурман.

Ніколь Кідман, 2005 Фото: Chanel

У 2009-му Одрі Тоту зіграла головну роль у кінострічці "Коко до Шанель". І вона ж стала головним обличчям аромату.

Одрі Тоту, 2009 Фото: Chanel

З минулого року і досі Chanel №5 представляє Маріон Котійяр . Ще до співпраці з брендом володарка премій "Оскар", "Сезар" і "Золотий Глобус" часто з'являлася в розкішних сукнях Chanel на червоних доріжках.

Маріон Котійяр, 2020 Фото: Chanel

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