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10 образів літнього німця, який носить спідниці і підбори. Ні, він не гей

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Редактор проєкту "Красиво"
9 серпня, 16:34
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61-річний Марк Брайан став популярним в Instagram завдяки своїм образам. Він одружений, любить спорт і красиві автомобілі, а на роботу надягає жіночий одяг
/ Фото: instagram.com/markbryan911/

Марк Брайан – 61-річний німець, який носить спідниці і підбори. Всупереч стереотипам, чоловік гетеросексуальний, щасливо одружений, має багатодітну сім'ю і виховує чотирьох онуків. Як розповідає сам Марк, він любить спортивні автомобілі, красивих жінок і футбол.

Марк живе в невеликому містечку в Німеччині і працює інженером. Вперше він надів спідницю в 2016 році на роботу. Тоді він дуже сильно переживав, як суспільство поставиться до його нового стилю. Але незабаром Марк зрозуміла, що оточуючим абсолютно все-одно у що він одягнений, а більшість навіть не звертають на це увагу.

Сторінка Марка Брайана з його запаморочливими луками користується популярністю – на нього підписано вже понад 540 тисячі людей. Він вже встиг знятися для Vogue та інших глянцевих видань, а також стати героєм реклами бренду Хлої Кардашян Good American.

Носити жіночий одяг чоловік став заради того, щоб довести, в сучасному світі гендер не має значення. Судячи ж з його аккаунту в Instagram, туфель і нарядів у Марка явно більше ніж у багатьох жінок. Ми вибрали 10 найефектніших луків блогера.

Дивіться в ролику про чоловічий стиль:

Раніше ми розповідали:

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Редактор проєкту "Красиво"

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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