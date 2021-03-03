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1 мільйон користувачів IQOS в Україні: досвід, побудований на враженнях

Як технології змінюють навіть найконсервативніші індустрії

5 років тому про IQOS ніхто не знав, а сигарети здавалися продуктом незмінним, ніби згущене молоко в бляшаних банках. Але технології змінюють навіть найконсервативніші індустрії. А зараз в Україні 1 мільйон курців обрали IQOS замість сигарет, а у всьому світі – вже 15,4 мільйони.

Все геніальне – просто: як придумали IQOS

Загальновідомо, що найбільшу шкоду у палінні завдають продукти горіння – смоли. Тож, рішення, здається, лежить на поверхні, – щоб знизити шкоду від паління необхідно придумати, як їх позбутися. Але сигаретні фільтри, навіть найдосконаліші, не здатні затримувати смоли в такій мірі, щоб знизити шкоду для здоров’я.

Зламати та перевернути з ніг на голову існуючий підхід змогла лише команда інженерів IQOS. Замість того, щоб шукати, як зменшити кількість продуктів горіння, вони запропонували боротися не з наслідками, а з першопричиною – процесом горіння.



Так було створено технологію "Heat Control" – що базується на нагріванні тютюну, а не на спалюванні. Суть технології полягає у тому, що IQOS нагріває тютюн до температури 350℃ та "віддає" пароподібний аерозоль, а не дим. Аерозоль айкос, на відміну від сигаретного диму, не містить шкідливих продуктів горіння: канцерогенних смол, чадного газу (СО), формальдегіду та аміаку. Не залишає неприємного запаху диму на руках, одязі та волоссі.





Проста ідея – складна реалізація: 10 років досліджень

Хоча ідея і здавалася простою, на її втілення команді науковців та інженерів знадобилося майже 10 років. Десять років прототипування, випробувань, досліджень, лабораторних та клінічних тестів. За цей час компанія Philip Morris International, яка створила IQOS, інвестувала у розробку 6 мільярдів доларів.

По-перше, розробники мали переконатися, що новий пристрій дійсно зможе суттєво знизити ризики для здоров’я, не створивши нових. Зрештою, їм вдалося створити пристрій, який у процесі використання виділяє на 95% менше шкідливих речовин у порівнянні із сигаретами.

По-друге, багато зусиль було докладено до того, щоб гаджет зміг справді відтворити відчуття та ритуал, до яких звикли курці. Інакше його б спіткала доля електронних сигарет, які в очах курців так і залишилися технологічною іграшкою та не стали повноцінною заміною сигаретам.

Ритуал важливіший за функціонал

Дослідники ретельно вивчили, що курці цінують у своїй звичці, спробували залишити те, що дарує задоволення, прибравши джерело шкоди, а з ним і неприємні гігієнічні аспекти.

На відміну від е-сигарет та вейпів, IQOS працює не на рідинах, а з натуральним тютюном (у вигляді спеціальних стіків). Нагрівання дозволяє у повній мірі розкрити аромат тютюну, справжній та чистий, без горілого димного присмаку, смол та сажі. Насправді, це ледь не єдиний спосіб побути гурманом та дізнатися справжній аромат тютюну.

IQOS відтворює звичний курцям ритуал настільки точно, наскільки це взагалі можливо. Тонкий тримач зручно тримати у пальцях. Заряд розрахований на 14 затяжок – так само, як сигарета. Аерозоль має чистий тютюновий аромат, але є стіки з ментолом, тропічними фруктами, прянощами чи ягодами.

Сервіс, побудований на враженнях

Кожна взаємодія з брендом запам’ятовується. Збираєтеся відмовитися від паління та придбати свій перший IQOS? Замість супермаркету на вас чекатимуть справжні "місця сили" бренду – фірмові магазини IQOS Space. Або експрес-доставка за 3 години, якщо замовляти онлайн. Якщо пощастить, разом із замовленням отримаєте щось надзвичайне у якості сюрпризу: парасольку у дощ, прохолодний напій у спеку, відро з попкорном та плед для романтичного кіноперегляду до 14 лютого, музичні листівки для святкового настрою на Новий рік.

Ви вже користуєтесь IQOS? О, тоді ви відкриєте для себе цілий світ. Більш ніж 600 закладів по Україні називають себе друзями користувачів IQOS. Легко впізнаєте їх за знаком IQOS Friendly.

Навіть якщо пристрій вийшов з ладу, найімовірніше, команда IQOS зуміє перетворити це на позитивні враження. Якщо гарантія ще діє – жодної тяганини з ремонтом, несправний гаджет без зайвих питань просто замінять на новенький. До речі, для цього не обов’язково особисто приходити до магазину. Можна замовити заміну за гарантією онлайн, за телефоном чи навіть через чат-бот у Viber. За 3 години кур’єр безкоштовно доставить девайс на заміну. Можете уявити щось схоже з ноутбуком, пилососом, праскою та з будь-чим?

Очевидно, що найкращий варіант – взагалі відмовитися від паління. Та якщо ви не готові покинути шкідливу звичку, проте шукаєте менш шкідливу альтернативу – IQOS може стати рішенням. Значно менший ризик для здоров’я, гігієнічність, стильний дизайн та WoW-сервіс – підтверджені мільйонами курців в Україні та всьому світі.

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